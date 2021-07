Hvis du har brugt sommeren på stranden, så har du nok lagt mærke til, at turen i bølgen er blevet mere og mere behagelig.

Badevandstemperaturerne er nemlig steget. Og det er altså ikke kun solens skyld.

Vi er lige nu fire uger inde i skolernes sommerferie, hvor især de seneste to uger har budt på flotte temperaturer - og nok en del strandture.

Og har man ligget på stranden for at solbade, så har man næppe været særlig generet af sandkorn, der bliver taget af vinden.

For vi har haft en meget lidt blæsende sommer, hvilket er en af forklaringerne på, at det danske badevand til og med fredag 23. juli har haft en gennemsnitlig temperatur på 20,1 grader, skriver TV Midtvest.

Sammen med 2014 er denne sommer den mindst blæsende de seneste ti år. Og det betyder, at vandet ikke er har været udsat for så meget omrøring, hvor koldt vand fra de større have bliver blandet med det lune vand langs kysterne.

23 grader, så varmt er badevandet på Bellevue Strand netop nu. Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen Vis mere 23 grader, så varmt er badevandet på Bellevue Strand netop nu. Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen

Derved er 2021, sammen med 2014 og 2006 i top-tre over det varmeste badevand siden målingernes begyndelse. Og her er 2006 topscoren med en gennemsnitstemperatur på 20,5 grader.

Dog er temperaturerne på badevandet meget forskellige fra kyst til kyst og havnebad til havnebad.

Og hvis du er mest til det lidt kolde gys, så skal du søge mod de vestlige egne.

Ved Blommehaven Camping og Moesgård Strand der sniger badevandstemperaturen sig nemlig kun op på 19 grader.

Vil du hellere hoppe i vand, der har samme temperatur som luften, så skal du mod vest, hvor du finder landets højeste badevandstemperaturer.

Ved Stranden i Valbyparken er vandet nemlig 26 grader varmt.