November nærmer sig med hastige skridt, weekenden byder på vintertid, og coronasmittetallene stiger.

Der er nok at surmule og bekymre sig over her midt på efteråret, hvor vinterdepressionen ligger på lur.

Så kast lige et blik på dagens vejrudsigt fra DMI, hvis du trænger til at få boostet humøret.

Det er nemlig svært at bevare pessimismen, når talen falder på fredagens vejr. Det byder – kort og godt – på sol nok til alle.

»Vi har en pæn dag i vente med sol til hele landet.«

Sådan lyder meldingen fra DMI fredag morgen, hvor vagthavende meteorolog Klaus Larsen taler om en stort set skyfri himmel, masser af sol og temperaturer omkring de 15 grader.

Faktisk kan han ikke finde en eneste regndråbe i prognoserne for ugens sidste hverdag.

Vinden bliver let til frisk fra sydlige retninger.

»Selvom der kommer lidt mere vind, så er det stadig lunt for årstiden,« siger han.

København, Odense, Aarhus og Aalborg

På dette sted plejer vi at kaste et hurtigt blik på vejret i de fire største byer.

Fredag er der dog næsten ingen forskel på, hvordan vejret bliver i København, Odense, Aarhus og Aalborg i løbet af fredagen.

»Det er svært at få øje på de store forskelle. Måske får aarhusianerne kun 12 grader, men ellers er der sol på programmet over hele landet,« siger Klaus Larsen

Til gengæld kommer forandringen i løbet af aften- og nattetimerne, hvor det begynder at småregne i det jyske.

Det bliver – ifølge Klaus Larsen – indledningen på en weekend, hvor landet på sin vis bliver delt i to vejrmæssigt.

»Lørdag bliver det delt lidt op. De vestlige egne får mest skyet vejr og perioder med regn af og til, mens de østlige egne får mere tørt vejr med lidt sol,« forklarer han.

Temperaturerne kommer stadig til at ligge omkring 15 grader, og vinden bliver frisk.

Efter en lidt broget søndag med både regn og sol, ser vi ind i en uge med »klassisk dansk efterårsvejr.«

»Vi får både byger, blæst, skyer, sol og regn af og til. Og så bliver det et par grader koldere. Det bliver ikke overvældende vådt, men alle må nok forvente at blive ramt af regn på et tidspunkt,« siger han.