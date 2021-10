Fortvivl ikke, hvis det ser lidt gråt ud udenfor, når du står op torsdag morgen.

Vi kan nemlig se frem til en rigtig flot efterårsdag med masser af sol på programmet, lyder det fra Danmarks Meteorologiske Institut.

Vagthavende meteorolog, Lars Henriksen medgiver, at det kan være lidt svært at tro på først på dagen.

»Når man kigger ud ad vinduet her til morgen, kan man godt tænke, at de er helt galt på den på DMI,« siger han med henvisning til de mange skyer, som de fleste af os er stået op til.

»Men planen er altså, at de letter i løbet af formiddagen, og så – ja, jeg tør næsten ikke sige det – skulle der kommer sol fra en skyfri himmel,« siger Lars Henriksen.

Temperaturerne bliver også til den lune side: Mellem 12 og 15 – måske 16 grader er der udsigt til.

Det eneste lille »men« i prognoserne står den nordlige del af Jylland for.

»Det kan godt være, at skyerne kommer til at hænge lidt længere i Vendsyssel, men her skulle der også komme opklaring ud på eftermiddagen. Spørgsmålet er, om den når at komme, før solen går ned,« siger han.

Det eneste, der rigtig står i efterårets tegn torsdag, er vinden. Det bliver nemlig ret luftigt med en »stedvis jævn til hård vind fra sydvest og vest.«

Lars Henriksen forklarer, at det også er den forholdsvis kraftige vind, der får skyerne til at fordufte rimeligt hurtigt.

Et hurtigt kig på de fire største byer viser, at der faktisk ikke er den store forskel på vejret torsdag.

Odense

Den fynske hovedstad er dog nok det sted, der får mest glæde af solen, forudser Lars Henriksen.

»Opklaringen kommer fra syd, så jo længere mod syd man er, jo før kommer solen. Så solen kommer først til Odense,« siger han.

København og Aarhus

I landets to største byer er der ikke den store forskel på dagens vejr.

»København og Aarhus kommer ret hurtigt efter med hensyn til opklaringen,« siger han.

Generelt lover han, at »en stor del af landet får en rigtig flot efterårsdag.«

Aalborg

Dog er der – som tidligere antydet – lidt tvivl om, hvor meget sol, der kommer til nordjyderne.

»Opklaringen kommer sandsynligvis sidst på eftermiddagen, men det er en smule usikkert. Måske kommer den først, når solen er gået ned,« siger Lars Henriksen.

Vi kan trøste nordjyderne – og alle os andre – med at tilføje, at fredagens vejr tegner til at blive en gentagelse af torsdagens.

»I morgen får vi fortsat rigtig flot efterårsvejr.«