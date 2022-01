»Der sker en del.«

Sådan starter DMI's vagthavende meteorolog Frank Nielsens beskrivelse af torsdagens vejr. Og det er bestemt ikke nogen overdrivelse.

Det bliver en meget blæsende og isnende kold dag, og der er også snebyger og varsel om 'voldsomt vejr' på dagens menu – for nogle af os.

Eller 'vintervejr med turbo på vind og vand,' som Frank Nielsens beskriver det på DMI's hjemmeside.

»Der er kommet en del kold polarluft ned over Danmark, så vi vågner op til noget, der vil føles som fem til 10 frostgrader,« siger Frank Nielsen.

Termometrene rundt om i landet vil imidlertid vise temperaturer lige over frysepunktet her til morgen – og det siger lidt om, hvor meget det blæser.

»Vi har frisk vind til kuling over hele landet. Ved kysterne når vi op på stormende kuling og vindstød op til stormstyrke,« lyder det fra DMI's vagthavende meteorolog.

Vinden er også årsag til, at DMI har udsendt et varsel om 'voldsomt vejr'.

For den presser så meget vand ned i Kattegat, at vandstanden ved de nordvendte kyster på Fyn og Sjælland og i fjordene så som Roskilde Fjord, Isefjord og Odense Fjord bliver noget højere end normalt.

»Vandstanden er lige nu omkring 60 centimeter højere end normalt, og den kommer til at stige yderligere de kommende timer,« siger Frank Nielsen ved 5.30-tiden.

DMI forventer, at vandstanden når sit maksimum i de tidlige eftermiddagstimer, hvor den kan være op til 130 centimeter over normal vandstand.

Senere varsler DMI om forhøjet vandstand i et helt andet område.

DMI varsel om forhøjet vandstand: https://t.co/7kpLEKVvuL pic.twitter.com/LXfoLgDX6Z — DMI (@dmidk) January 19, 2022

»Vinden sætter bevægelse i vandet i Den Botniske Bugt og Østersøen ved Gotland og Øland,« siger Frank Nielsen.

Vandet presses ned mod Smålandsfarvandet og det Fynske Øhav, hvor vandstanden vil være stigende fra torsdag eftermiddag. Den forventes at toppe på omkring 130 centimeter over normal vandstand torsdag aften.

For at det ikke skal være nok, sørger den kolde polarluft også for, at nogle danskere får en flot solskinsdag, mens der er en del snebyger andre steder i landet.

»Det bliver flot solskinsvejr de fleste steder. Så mange får en smuk dag at kigge på … indefra,« siger Frank Nielsen med et smil.

Men idet den kolde luft bevæger sig ned over Kattegat, bliver der dannet skyer – som vil give sne, når de rammer land.

»Især i Nordsjælland kan der falde nogen sne,« siger Frank Nielsen og tilføjer, at der lokalt kan komme op til fire-fem centimeter hvidt drys.

Det kan føre til snefygning på grund af det denne torsdag allestedsnærværende blæsevejr.

Også Midt- og Østsjælland kan få snebyger i løbet af dagen.

Derfor skal især sjællænderne være opmærksomme på, at vejene stedvis kan være sneglatte her til morgen og i løbet af formiddagen.

Udsigten til sne mod øst er den største forskel på, hvordan vejret bliver i de fire største byer, men der er også forskel på, hvor meget indbyggerne i København, Odense, Aarhus og Aalborg får at se til solens stråler på denne ret begivenhedsrige dag rent vejrmæssigt.

København

»Der kommer snebyger i løbet af morgen- og formiddagstimerne, men senere på dagen klarer det op« lyder det fra Frank Nielsen.

Temperaturer op til omkring to grader og hård vind til kuling fra nordvest og nord.

Odense og Aarhus

Det bliver tørt og op til et par graders varme.

Odenseanerne og aarhusianerne får en del at se til solen i løbet af dagen.

Aalborg

»Aalborg er den af de største byer, som får mest sol. Det bliver en flot, men kold dag,« siger Frank Nielsen og tilføjer, at du generelt får mere at se til solen denne torsdag, desto længere mod nord og især nordvest i landet, du bor.

Afslutningsvis fortæller den vagthavende meteorolog, at opklaringen i løbet af dagen giver os en flot og klar – men isnende kold – nat.

»Det bliver ned til fem graders frost,« siger Frank Nielsen.

Så tag godt med tøj på, hvis du skal tidligt ud af døren fredag morgen.