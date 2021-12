DMI har tirsdag eftermiddag udsendt en risikovarsel for isslag i København.

Der kan nemlig forventes snefald, der lokalt kan gå over i let isslag. Isslaget kan gå hen og medføre risiko for et stort antal uheld med personskade til følge, og derfor råber man vagt i gevær hos DMI.

»En front med nedbør er på vej op over Danmark fra syd. Nedbøren falder som både regn, slud, sne og let isslag,« skriver DMI blandt andet.

Der vil være størst risiko for isslag på Sjælland.

Men der er også risiko på Lolland, Falster og Møn, hvor der kan falde let isslag nogle steder og af og til.

Risikoadvarslen vil vare fra tirsdag klokken 15.50 til i morgen klokken 06.

Advarslen gælder for al færdsel, kørende såvel som gående. Da færdslen er forbundet med stor risiko for skade.

Det er dog ikke kun i København, at man har haft problemer med glatte veje de seneste dage.

Spejlglatte fortove og cykelstier har tirsdag ført til flere faldulykker landet over.

Specielt Region Syddanmark, som har været hårdt ramt.

»Vi har haft cirka 70 opkald om faldulykker siden morgenstunden. Det er usædvanligt mange,« siger Kim Ahlers, chef for regionens vagtcentral til Ritzau.