Morgenstund har guld i mund.

Men for britiske Haisam Nassir blev morgenmaden krydret med et granatchok uden lige.

Som vanligt serverede hun et klassisk morgenmadsprodukt for sine fire børn. Men da hun forsøgte at hælde fra pakken mærkede hun, at noget var galt. Der kom ikke noget ud.

Derfor valgte den 25-årige hjemmegående mor at stikke hånden ned i pakken, for at tjekke, hvad der mon var galt. Forfærdet stod hun tilbage, da det gik op for hende.

450 gram metamfetamin lå gemt i morgenmadspakken. Vis mere 450 gram metamfetamin lå gemt i morgenmadspakken.

Det var nemlig ikke kun morgenmad, der havde fundet vej til pakken. I den lå også en pose fyldt med mystiske, hvide krystaller.

Efter en hurtig Google-søgning blev hun klar over, at hun var i besiddelse af en stor mængde af det stærk vanedannende stof metamfetamin.

»Jeg følte mig virkelig bange. Min angst galoperede. Der var 450 gram af det,« fortæller en lamslået Haisam Nassir til Daily Star og fortsætter:

»Tænk, hvis posen var brast. Det kunne være endt så galt. Jeg kunne meget hurtigt være gået fra at være mor til fire til mor til ingen. Posen med metamfetaminen var virkelig tynd, så der kunne nemt have gået hul på den.«

Børnene havde efter sigende spist fra den samme pakke med morgenmadsprodukt flere dage forinden, hvorfor hun hastede mod hospitalet af frygt for, at de havde indtaget noget.

Posen med de ulovlige stoffer blev senere indleveret hos politiet, der endda kunne anholde en mand under mistanke for at stå bag forbrydelsen. Han blev dog senere løsladt.