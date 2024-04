Først boede de i Danmark, så flyttede de til Schweiz. Så gik turen til Jylland, og nu går turen så tilbage til Nordsjælland.

Susan Astani Kjær afslører overfor B.T., at hun og Christian Kjær har planer om permanent at slå sig ned på Sjælland.

Det sker efter, at parret har skiftet adresse fra deres skovvilla i Skærbæk Plantage til en strandvejsvilla i Charlottenlund nord for København, som de har lejet af en dansk erhvervskvinde.

»Vi har lige lejet os ind ind til videre, for jeg vil gerne finde et sted, der er mere seniorvenligt,« siger hun og forklarer, at det er hendes mands sygdom, der er årsag til flytningen.

Christian Kjær har de seneste år lidt af Parkinsons, og selv om han får medicin, der holder sygdommen i skak, så har den sat sine spor.

Sandbjerggaard blev solgt i 2021. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Sandbjerggaard blev solgt i 2021. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Han er blevet dårligt gående, og derfor søger Susan Astani et nyt hjem uden trapper.

»Jeg vil gerne købe en etplandsvilla, der er beregnet til en ældre mand med parkinsons,« siger hun og henviser til, at det for eksempel også kan være en lejlighed med elevator.

Hun fortæller, at parret endnu ikke har fundet det nye permanente hjem, men at det helt sikkert bliver på Sjælland og formentlig i Nordsjælland.

Parret har blandt andet boet i Schweiz i et hus, som Christian Kjærs mor ejede før ham. Foto: Silla Bakalus Vis mere Parret har blandt andet boet i Schweiz i et hus, som Christian Kjærs mor ejede før ham. Foto: Silla Bakalus

Som det kom frem i TV2-dokumentaren 'Christian Kjærs sidste vilje', har den snart 81-årige Flsmidth-arving det seneste stykke tid planlagt sit testamente.

Herunder hvad der skal ske med parrets mange ejendomme, som er spredt over flere kontinenter - i lande som Danmark, Schweiz, Sydfrankrig, Spanien og Caribien.

Her har parret besluttet at skære ned på antallet af ejendomme:

»Vi begynder at sælge vores ejendomme i udlandet, da vi har for mange ejendomme spredt rundt omkring i verden,« forklarer Susan Astani og tilføjer.

Sophienlyst Slot ved Nørre Aaby på Fyn er ejet af Susan Astani, som fik det i julegave af Christian Kjær, i 2016. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Sophienlyst Slot ved Nørre Aaby på Fyn er ejet af Susan Astani, som fik det i julegave af Christian Kjær, i 2016. Foto: Bax Lindhardt

»Christian har allerede besluttet, hvad der skal ske med hver enkelt ejendom. Han har en plan for det hele,« siger hun.

Som B.T. har kunnet beskrive, har Susan Astani overtaget en af Christian Kjærs mest værdifulde ejendomme - Skærbæk Plantage - syd for Silkeborg af sin mand. Ifølge Tinglysningen har hun betalt 82 milioner kroner for herligheden.

Det er meningen, at den en dag skal gå i arv til parrets fælles søn, Alexander. Det kan du læse mere om i denne artikel.

Desuden fremgår det af TV2-dokumentaren, at Christian Kjær overdrager nogle lejligheder i Caribien til Susan Astani.

Derudover ejer Susan Astani blandt andet det mindre slot, Sophienlyst Slot syd for Middelfart, som Christian Kjær købte til hende i 2016 for 11,9 millioner kroner.

Parret boede tidligere på Sandbjerggaard i Hørsholm nord for København, som Christian Kjær havde ejet i flere årtier. Gården blev dog solgt for 52 milioner kroner i 2021.

Christian Kjær udtaler i dokumentaren, at han er god for over en milliard kroner. Han fortæller også, at han ønsker, at de to yngste af hans fire børn, den 11-årige søn Alexander, samt Christopher Kjær, der er voksen, skal arve det meste, mens de to ældste børn, som han ikke længere taler med, ikke skal arve særlig meget.

»De har fået deres arv. Han (Philip, red.) har fået 50 millioner plus en ejendom og biler. Og der er tvangsarv. Det er noget med to millioner til hver. Selvfølgelig skal man ikke kunne gøre sine børn arveløse,« har Christian Kjær udtalt til Her & Nu.