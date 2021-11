En zoologisk have i Indonesien er nu begyndt at avle komodovaraner. Det gør de, fordi de vil redde jordens største øgle fra udslettelse. Ændringerne i vores klima kan nemlig betyde nye farer for dyrene.

De unge øgler kryber omkring i en indhegning i i den zoologiske have i byen Surabaya, hvor nogle kæmper om en hun, mens andre leder efter bytte.

De enorme øgler findes kun på den fjerne ø Komodo og flere naboøer i det østlige Indonesien. Det skriver Reuters.

I september måned i år blev de sat på den røde liste over truede dyrearter, fordi der var sket en øget trussel på grund af klimaforandringerne.

Æggene fra en komodovaran ligger til 'opvågning' i et rugeri i den zoologiske have. Foto: Prasto Wardoyo Vis mere Æggene fra en komodovaran ligger til 'opvågning' i et rugeri i den zoologiske have. Foto: Prasto Wardoyo

Når både jordens temperatur og havene stiger, forventes det at reducere komodovaranernes levesteder med mindst 30 procent i løbet af de kommende 45 år, lyder advarslen

De ansatte i den zoologiske have håber, at deres indsats for at redde øglerne vil blive bemærket af verdens ledere ved klimatopmødet i Glasgow i Skotland.

Siden de startede programmet, har den zoologiske have fået en bestand af 108 voksne og 35 unge komodovaraner

Dyrepasseren Rukin siger, at temperaturen og fugtigheden skal være helt rigtig, for at parringen skal blive god.

En ung komodovaran svømmer inde i indhegningen i Surabaya Zoo. Foto: Prasto Wardoyo Vis mere En ung komodovaran svømmer inde i indhegningen i Surabaya Zoo. Foto: Prasto Wardoyo

De håber på, at komodovaranerne, der er opvokset i fangenskab, kan blive sat fri, siger han.

»Jeg håber, vi kan avle dem godt og korrekt,« siger han.

Forhåbentlig vil kommende generationer også se komodovaraner i deres rigtige omgivelser. Og ikke bare på billeder, siger han.