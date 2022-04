Vi har flere gange set videooptagelser af præsident Volodymyr Zelensky, der formidler et budskab fra sit kontor.

Og faktisk kommer hans kone, førstedame Olena Zelenska, heller ikke tættere på ham end det.

Ifølge CNN har parret nemlig ikke set hinanden siden krigen begyndte. Til trods for, at begge parter i blevet i landet, foregår alt kommunikation over telefon.

I et nyt interview, som CNN har lavet over mail, skriver førstedamen, at hun ikke har set sin mand i mere end en måned.

First Lady of Ukraine, Olena Zelenska visits the Latvian Museum of Occupation with her husband in Riga, Latvia, on October 16, 2019.

»Volodymyr og hans team bor faktisk på præsidentkontoret. På grund af faren må vores børn og jeg ikke bo der. Så i mere end en måned har vi kun kommunikeret via telefon,« skriver Olena Zelenska til CNN.

Præsidentparrets 17-årige datter, Sasha, og 9-årige søn, Kyrylo, er altså hos deres mor. Og de taler om alt det tragiske, der sker omkring dem, fortæller Olena Zelenska:

»De (børnene, red.) er vokset dramatisk i denne tid og føler sig også ansvarlige for hinanden og mennesker omkring dem. Vi taler om alt, hvad der sker,« skriver hun i interviewet.

Olena Zelenska siger, at hun holder ud, som alle andre ukrainere holder ud, ved at fokusere på opgaverne og fortsætte med at komme videre, som ved at balancere på en linje.

President of Ukraine Volodymyr Zelensky (R) and his wife, First Lady of Ukraine Olena Zelenska

Og der skal virkelig balanceres. Man mener nemlig, at førstedamen er det næsthøjeste mål i Ukraine for russerne.

Ifølge Olena Zelenska selv er alle ukrainer dog 'et mål' i krigen.

»Hver eneste ukrainer er et mål for Rusland – hver kvinde, hvert barn. De, der døde af et russisk missil, mens de forsøgte at evakuere fra Kramatorsk, var ikke medlemmer af præsidentfamilien, de var kun ukrainere. Så mål nummer et for det russiske militær er alle ukrainere,« siger hun.

B.T. har tidligere fortalt, at førstedamen ikke delte sin mands drøm om et liv i offentligheden. Faktisk håbede hun, at han ville droppe planerne om at blive Ukraines præsident. Men at hun i dag bogstavelig talt vil risikere sit liv for både ham og sit land.