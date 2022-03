Hun delte ikke sin mands drøm om et liv i offentligheden. Faktisk håbede hun, at han ville droppe planerne om at blive Ukraines præsident.

Men i dag vil 44-årige Olena Zelenska bogstavelig talt risikere sit liv for både ham og sit land, som hun angivelig ikke har forladt, skønt de russiske bomber regner ned over Ukraine.

'Jeg vil ikke græde og gå i panik. Jeg vil være rolig og stærk. Mine børn kigger på mig, og jeg vil være lige ved siden af dem. Og ved siden af min mand. Og jer,' skriver hun på Instagram til det ukrainske folk.

Store ord fra en kvinde, som for ganske få år siden levede et selvvalgt liv i skyggen, men som siden måtte finde sin plads i solen.

Volodymyr Zelensky med Olena Zelenska i 2019. Foto: GINTS IVUSKANS Vis mere Volodymyr Zelensky med Olena Zelenska i 2019. Foto: GINTS IVUSKANS

Olena Zelenska og Volodymyr Zelenskyj voksede op i den samme by i Ukraine. De gik på samme universitet og havde flere af de samme venner. Det var derigennem, de lærte hinanden at kende. Han læste jura, og hun studerede arkitektur, men da Volodymyr Zelenskyj begyndte at flirte med komikken, slog de pjalterne sammen.

I fællesskab skabte de produktionsselskabet Kvartal 95. Men rollefordelingen var knivskarp:

Volodymyr Zelenskyj var den karismatiske komiker, der optrådte i flere sketchshow, vandt den ukrainske udgave af 'Vild med dans' og fik succes med hitserien 'Folkets tjener'.

Imens holdt Olena Zelenska sig i baggrunden som manuskriptforfatteren bag succeserne.

Olena Zelenska kysser sin mand, den daværende komiker Volodymyr Zelenskiy, under anden afstemningsrunde i den ukrainske præsidentvalgkamp. Foto: Vadim Ghirda Vis mere Olena Zelenska kysser sin mand, den daværende komiker Volodymyr Zelenskiy, under anden afstemningsrunde i den ukrainske præsidentvalgkamp. Foto: Vadim Ghirda

Og den rollefordeling beholdt de, da de i 2019 blev det yngste præsidentpar i landets historie.

For Volodymyr Zelenskyj fik blod på tanden, da 'Folkets tjener' – om den idealistiske folkeskolelærer, der pludselig vågner op og er blevet Ukraines præsident – blev så populær, at han selv følte sig kaldet til at stille op og endte med en sand jordskredssejr.

Til den pressesky Olena Zelenskas store fortrydelse.

»Jeg foretrækker at holde mig i baggrunden. Min mand er altid i spotlyset, men jeg har det bedst i skyggen. Jeg er ikke festens midtpunkt, og jeg kan ikke lide at fortælle vittigheder. Det ligger ikke i min natur,« siger manuskriptforfatteren i 2019 i et interview med Vogue.

Rollefordelingen er også tydelig på deres sociale medier. Mens Volodymyr Zelenskyj holder storladne taler og deler grynede selfievideoer fra Ukraines gader, er det svært at få øje på Olena Zelenskas ansigt, når man scroller igennem hendes profiler. Her lader hun i stedet det ukrainske folk komme til orde gennem små portrætter.

Siden hendes mand hev hende ud af skyggen i 2019, har hun nemlig famlet sig frem til en rolle som folkets stemme.

»Jeg har fundet en mening med, at jeg er blevet en offentlig person. Én af dem er muligheden for at skabe opmærksomhed om vigtige sociale områder,« siger hun til Vogue.

Præsident Volodymyr Zelensky og Olena Zelenska på vej til at mødes med Letlands præsident i 2019. Foto: Gints Ivuskans Vis mere Præsident Volodymyr Zelensky og Olena Zelenska på vej til at mødes med Letlands præsident i 2019. Foto: Gints Ivuskans

Olena Zelenska har brugt sin taletid på at sætte fokus på kvinders rettigheder. Hun har kæmpet for bedre forhold for ukrainere med handicap, for børns sundhed og har fået flere piger til at interessere sig for de naturvidenskabelige fag. Når hun stiller op til fotografering, er hun så vidt muligt altid iført tøj af ukrainske designere, så hun kan udbrede kendskabet til resten af verden.

Og da hun opdagede, at der fandtes telefonrådgivning for ofre for hustruvold, men at ingen rigtig kendte til nummeret, tilbød hun at bære et badge med telefonnummeret og hjalp siden det ukrainske socialministerium med at stable et ordentligt center for voldsofre på benene.

»Præsidentens ægtefælle har mulighed for at kommunikere med dem, der er tæt på magten. Dørene lukker ikke for næsen på førstedamen. Jeg er ikke politiker, og jeg har ikke ret til at påvirke præsidentens arbejde. Men at blive et bindeled mellem folket og embedsmænd, så sidstnævnte vil høre på førstnævnte, dét kan jeg, og det vil jeg.«