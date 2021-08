Konklusionen i WHOs rapport var det stik modsatte, men nu har Peter Embarek en anden mening.

»En medarbejder, der blev smittet i felten ved at tage prøver, hører under en af de sandsynlige hypoteser,« siger han.

Det fortæller den danske leder af det eksperthold, som WHO tidligere på året sendte til Kina for at undersøge, hvor den verdensomspændende coronavirus opstod, i et interview med TV 2.

I konklusionerne i WHOs rapport efter besøget blev det ellers betegnet som en 'ekstremt usandsynlig' teori, at pandemien skulle kunne spores tilbage til et af de omdiskuterede laboratorier i Wuhan, hvor man ellers udførte forsøg med flagermus – dyret hvorfra coronavirussen udsprang.

Teorien har ellers været flittigt luftet uden for Kina.

Men Peter Embarek påpeger nu, at han har den opfattelse i dag, fordi det teori faktisk falder ind under en af de andre sandsynlige kategorier.

»Det er der, hvor virussen springer direkte fra en flagermus til et menneske. I det tilfælde ville det så være en laboratoriemedarbejder i stedet for en tilfældig landsbybeboer eller anden person, som har regelmæssig kontakt med flagermus. Så den ligger faktisk i den sandsynlige kategori,« siger Peter Embarek til TV 2.

Siden pandemien lagde verden ned i begyndelsen af 2020 har det været uvist, hvordan det egentlig begyndte.

Fire årsager til smitte i WHO-rapport I WHOs rapport efter besøget i Wuhan blev anført fire mulige årsager til, hvordan pandemien kunne være opstået En flagermus havde smittet et menneske direkte. Et menneske var blevet smittet af et produkt, der var inficeret med flagermusvirus. En flagermus havde smittet et andet dyr, der så havde smittet et menneske. Den var udsrpunget på et af Wuhans laboratorier – men den blev betegnet som 'ekstrem usandsynlig' Kilde: TV 2

Man ved, at det første epicenter var et marked i den kinesiske millionby Wuhan. Men hvordan kom den dertil.

WHO-rapporten giver ikke endelige svar, og Peter Embarek understreger i interviewet med TV 2, at der ikke er 'direkte beviser' på, at forskningen i flagermus på Wuhan-laboratorierne hænger sammen med coronapandemien.

Indtil videre er mere end 4,3 millioner mennesker på verdensplan omkommet efter at være blevet smittet med virussen, der udsprang fra Wuhan. Flere end 200 millioner har været smittet.