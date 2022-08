Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Tirsdag aften meddelte verdenssundhedsorganisationen WHO, at man mener, det er muligt at udrydde abekopper i Europa.

Det skyldes, at man lige nu ser en opbremsning af sygdommen i flere europæiske lande, herunder Tyskland, Portugal, Spanien og England.

Det skriver Reuters.

Udmeldingen kommer på trods af, at flere europæiske lande har meldt ud, at de har manglet tilstrækkeligt med vacciner.

I takt med at der er kommet mere viden om sygdommen, er folk ifølge WHO blevet bedre til at isolere sig tidligere og har ændret adfærd.

Samtidig har flere lande kun tilbudt ét stik af vaccinen til de personer, der er i størst risiko for at blive smittet.

Det har de gjort for at få så mange som muligt beskyttet bare en smule mod smitte her og nu. Normalt skal man have to stik.

De to ting lagt sammen ser altså ud til at have haft en effekt.

I slutningen af juli erklærede WHO abekopper for en global sundhedskrise. Det betød, at verdens lande fik besked om, at de skulle foretage en koordineret indsats mod sygdommen.

Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel virologi på Københavns Universitet, kaldte i den forbindelse udmeldingen for overdreven overfor B.T.

»Det kommer til at lyde meget bombastisk, som om vi står over for en ny coronaepidemi. Der synes jeg slet ikke, vi er,« sagde Allan Randrup Thomsen:

»Som jeg ser det, er WHOs udmelding et opråb rettet til myndighederne. Den enkelte borger bør i princippet ikke bekymre sig om det. Hvis man ved, hvad symptomerne er, og hvordan det smitter, så kan man undgå det. De, der har mange seksuelle partnere, skal passe ekstra på,« sagde han.

Der er indtil videre registreret 48.844 tilfælde på verdensplan.

Heraf 174 tilfælde i Danmark, hvor der ikke har været nogen dødsfald.

På verdensplan er seks døde af abekopper uden for Afrika, hvor virusset menes at stamme fra.

Smitten overføres ofte fra dyr til mennesker, men smitte mellem mennesker kan ske ved tæt kropskontakt, gennem sår eller via små dråber spyt.