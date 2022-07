Lyt til artiklen

Den værste økonomiske krise i syv årtier hærger i øjeblikket Sri Lanka.

Situationen er nu så alvorlig, at omkring 80 procent af befolkningen er nødsaget til at droppe flere måltider om dagen.

Det er desuden blevet forbudt at tanke benzin for almindelige bilister i landet, ligesom der har været massive strømafbrydelser i en længere periode.

Senest har landets premierminister, Ranil Wickremesinghe, erklæret landet for statsbankerot.

Og nu har de knap 22 millioner indbyggere fået nok.

Situationen er nu eskaleret i en grad, at politiet i Sri Lankas officielle hovedstad Colombo, har indført udgangsforbud efter at have affyret tåregas og brugt vandkanoner mod demonstranter.

Det skriver Reuters.

Mange borgere giver præsident Gotabaya Rajapaksa skylden for det hurtige skred i levevilkårene.

Det har udløst omfattende protester, der nogle gange er blevet voldelige, som du kan se i videoen øverst i artiklen.

»Folk dør i brændstofkøer og kan næsten ikke klare tre måltider om dagen. Det er, hvad præsidenten og hans regering har gjort mod dette land.«

Sådan sagde Wasantha Mudalige, medlem af Inter University Students' Federation, der organiserede en march til præsidentens hus fredag.

Samtidig lød det, at befolkningen ikke giver op, før præsidenten og premierministeren går af.