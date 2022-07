Lyt til artiklen

Sri Lanka er officielt bankerot.

Det er den klare udmelding fra landets premierminister, Ranil Wickremesinghe.

Flere medier skriver om erklæringen fra premierministeren heriblandt News.com.au.

Ifølge FN er situationen blevet så alvorlig, at omkring 80 procent af Sri Lankas befolkning dropper flere måltider om dagen på grund af situationen.

Sri Lankas premierminister Ranil Wickremesinghe. Foto: Eranga Jayawardena/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Sri Lankas premierminister Ranil Wickremesinghe. Foto: Eranga Jayawardena/AP/Ritzau Scanpix

Det er en altoverskyggende finanskrise i landet, der har fået inflationen til at stige til rekordhøje niveauer.

Landets regering prøver for øjeblikket at lave en ordning, så de kan betale for importen af brændstof og fødevarer.

Men i mellemtiden har regeringen taget drastiske midler i brug.

I begyndelsen af juli blev det forbudt at tanke benzin for almindelige bilister i landet.

Hæren blev sat ind for at beskytte benzinstationerne, som kun busser, toge og udrykningskøretøjer måtte bruge.

Situationen i landet har ført til flere demonstraioner. Foto: AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Situationen i landet har ført til flere demonstraioner. Foto: AFP/Ritzau Scanpix

Tirsdag udtalte landets premierminister sig om landets økonomiske situation.

Han kaldte økonomien for sammenbrudt og forklarede, at forhandlingerne med Den Internationale Valutafond var vanskelige.

»Vi deltager nu i forhandlingerne som et bankerot land. Derfor står vi over for en mere vanskelig og kompliceret situation end tidligere forhandlinger,« udtalte premierminister Ranil Wickremesinghe.

Danskere rådes af udenrigsministeriet til ikke at tage til Sri Lanka, hvis turen da ikke kan udsættes.

Det skyldes den 'ustabile og uforudsigelige sikkerhedssituation'.