Allerede i slutningen af marts måned blev hæren sat ind for at beskytte benzinstationer i østaten Sri Lanka. Midt i maj lød den triste besked, at standerne snart løb tør. Men nu er det blevet alvor.

De næste 14 dage er det forbudt at tanke benzin for almindelige bilister i landet, der ligger syd for Indien.

Kun busser, tog og udrykningskøretøjer er fritaget, ligesom biler, der transporterer fødevarer, er det. Det skriver BBC.

Skoler der ligger uden for byerne er lukket, og myndighederne har fortalt de 22 millioner indbyggere, at de skal arbejde hjemmefra.

Et medlem af Sri Lankas luftvåben tjekker, om folk har lov til at holde i kø ved denne benzinstation. Foto: DINUKA LIYANAWATTE Vis mere Et medlem af Sri Lankas luftvåben tjekker, om folk har lov til at holde i kø ved denne benzinstation. Foto: DINUKA LIYANAWATTE

Landets regering prøver for øjeblikket at lave en ordning, så de kan betale for importen af brændstof og fødevarer.

Sri Lanka har sendt embedsmænd til nogle af verdens største energiproducenter, som Rusland og Qatar, for at bønfalde om billige forsyninger af olie.

Men mandag sagde regeringen, at det bliver forbudt for private at købe brændstof før den 10. juli.

Bandula Gunewardena, talsmand for Sri Lankas regering, siger, at Sri Lanka 'aldrig har været udsat for en så alvorlig økonomisk krise i sin historie'.

Folk venter på at købe gas på flasker nær Galle International Cricket Stadium i Galle, Sri Lanka, 28. juni 2022. Foto: ISHARA S. KODIKARA Vis mere Folk venter på at købe gas på flasker nær Galle International Cricket Stadium i Galle, Sri Lanka, 28. juni 2022. Foto: ISHARA S. KODIKARA

I den forgangne weekend havde Sri Lanka kun 9.000 tons diesel og 6.000 tons benzin på lager. Det er kun nok til at have den nødvendige, livsvigtige trafik kørende de kommende dage.

»Vi gør alt hvad vi kan for at skaffe nye forsyninger. Men vi ved ikke, hvornår det kan ske,« siger energiminister Kanchana Wijesekera til reportere i søndags.

Danskere rådes af udenrigsministeriet til ikke at tage til Sri Lanka, hvis turen da ikke kan udsættes. Det skyldes den 'ustabile og uforudsigelige sikkerhedssituation'.