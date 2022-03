Den er helt gal med brændstofsituationen i Sri Lanka. Nu er hæren også blevet sat ind ved benzinstationerne, hvor hundreder af chauffører daglig står i kø for at få fat i benzin.

Øen kæmper mod den værste økonomiske nedsmeltning siden uafhængigheden i 1948. De har blackout i elektriciteten, og essentielle fødevarer og gassen til at koge med er der også mangel på.

Myndighederne siger, at det var nødvendigt at indsætte soldater, efter at vrede beboere blokerede en hovedfærdselsåre i hovedstaden Colombo.

Trafikken blev stoppet i timevis, fordi det var umuligt at købe petroleum mandag.

Køen er lang ved denne benzinstation i Colombo, hvor folk venter på at købe petroleum. Foto: ISHARA S. KODIKARA

»Det blev besluttet at indkalde militæret for at forstærke politiet. De kommer for at undgå uroligheder,« sagde en forsvarsmedarbejder til nyhedsbureauet AFP.

Foto fra mandagens hændelse blev delt på de sociale medier. En gruppe vrede kvinder blokerede en bus fuld af turister, for at protestere mod mangelen på petroleum til madlavningen.

Drabet på en motorcyklist af en anden chauffør, der kom op at skændes om deres plads i køen, er også en del af grunden til at forstærke med militært personnel.

Tre ældre folk er døde i køerne efter brændstof siden i lørdags, oplyser politiet. Ved mange benzinstationer camperer folk natten over for at vente på diesel og benzin.

Her holder chaufførerne i kø den 21. marts 2022 for at købe benzin i hovedstaden Colombo på Sri Lanka. Foto: ISHARA S. KODIKARA

To tredjedele af alle benzinstationer til de 22 millioner mennesker i landet ejes af det statslige Ceylon Petroleum Corp.

Der er en katastrofal mangel på fremmed valuta i Sri Lanka. Turisterne blev væk under coronakrisen, og penge fra de srilankanere, der arbejder i udlandet, er også reduceret.

Landet er snart tvunget til at søge om, at Den Internationale Valutafond (IMF) skal lave en redningsplan.

Millioner af elever må således vente med at gå til eksamen i Sri Lanka. De mangler simpelthen papir og blæk.