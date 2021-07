Enorme brune vandmasser har i dagevis oversvømmet flere byer i den kinesiske Henan-provins.

Billeder fra de hårdramte områder er skræmmende.

Veje, huse og ejendele er forsvundet i vandet, og op imod 200.000 personer er blevet evakueret i provinsen.

I byen Zhengzhou, der er særligt hårdt ramt, er 25 personer døde, og Kinas præsident, Xi Jinping, kalder situationen meget alvorlig.

Her kæmper nogle voksne sig væk fra vandet, mens børnene sidder på en luftmadras.

Blande de 25 døde personer, er 12 af dem døde i en metrostation, der blev oversvømmet.

I Kina er der ellers et omfattende netværk af dæmninger, der netop skal holde vandet væk og beskytte mod oversvømmelser.

Men dæmningerne har ikke kunnet holde presset, og vandet er brudt igennem.

De seneste år er dæmninger kommet under et større og større pres, hvor flere hundrede mennesker har mistet livet og flere tusinder har mistet deres bolig som følge af styrtregn.

Huse er jævnet med jorden.

Det gør det heller ikke bedre, at flere af dæmningerne er lavet for årtier siden, hvilket stiller spørgsmål ved deres holdbarhed.

De enorme vandmasser er et omfattende problem for Kina, for vandet kan ikke komme væk, når det først kommer ind.

For at skåne børnene fra vandet, har nogle forældre her kommet dem op i en flamingokasse, mens de bevæger sig ud af byen.

Li Shou, klimaanalytiker ved Greenpeace-kontoret i Østasien, siger til AFP, at alarmklokkerne ringer i Kina.

»Kinas hurtige udvikling og urbanisering har på rekordtid været med til at gøre oversvømmelserne uregerlige. Mange byområder dækkes af vandtæt beton, og vandet kan ikke ledes væk,« siger han.