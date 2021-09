87 årige Steinar Asbjørn O. Nilsen har netop sat den ø, som han og en kammerat ejer, til salg.

Øen hedder Futøya og har beliggenhed langs vestkysten i Norge. Den fylder 280 tønder land og inkluderer flere opvarmede garagepladser, et lille hus på 14 kvadratmeter, og så får man også et værelse i et bofællesskab på en af naboøerne. Alt det for sølle to millioner norske kroner (1,5 millioner danske kroner).

Og ifølge den norske avis Avisa Nordland er det da også en vemodig Steinar Nilsen, der står til at sige farvel til sin ø.

»Det er stadig meget nyt for mig, og jeg skal nok lige fordøje det nogle dage endnu. Men der er en tid for alt,« siger Steinar Nilsen til den norske avis.

Øen har beliggenhed langs den norske vestkyst. Den har en størrelse på 280 tønder land. Foto: Paul-Egil Henriksen / Diakrit Vis mere Øen har beliggenhed langs den norske vestkyst. Den har en størrelse på 280 tønder land. Foto: Paul-Egil Henriksen / Diakrit

Det første døgn havde salgsannoncen 2.500 sidevisninger. En enorm interesse sammenlignet med normalt, fortæller ejendomsmægler Krisine Langfjell i Rede Eiendomsmegling til Børsen Norge.

»Det er et helt unormalt tal for os. Men jeg forstår det godt. Vi snakker ægte panoramaudsigt 360 grader rundt. Udsigt til Atlanterhavet. Udsigt til Helgelandskysten. Ovenikøbet er den placeret trygt i blandt andre øer, hvilket gør den sikker i forhold til vandstanden.«

Selvom udbudsprisen ligger på de tilforladelige to millioner norske kroner, er det langt fra sikkert, at det ender med at være den endelige salgspris.

Denne sommer stod Kristine Langfjell for et lignende salg af en ø, der ligger nær Futøya. Her var udbudsprisen på 990.000 norske kroner. Den blev solgt for 4,3 millioner norske kroner.

Snart begynder fremvisningen af øen til interesserede købere. Her forventer ejendomsmægler langfjell en del besøg på øen.

Hun fortæller, at der indtil videre er sendt 250 invitationer ud til mulige køber. Det tal forventer hun bliver en del højere.