Brasilianske Zé Roberto var kendt for sin gode fysik, da han var aktiv - og det var en af grundene til, at han først i en alder af 43 år indstillede sin karriere.

Og selvom han nu har været fodboldpensionist i fire år, så er det ikke sådan, at kroppen er gået i forfald. Tværtimod.

Det afslører et nyt billede på Instagram, hvor den tidligere Real Madrid- og Bayern München-spiller viser sin overkrop frem.

Billedet indikerer, at Zé Roberto ikke aktuelt er i overhængende fare for at få problemer med sit BMI-tal.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Zé Roberto (@zr11)

I en alder af 47 år står han nemlig skarpere end nogensinde. Derfor har historien om hans vilde krop da også fundet vej til diverse internationale medier, ligesom Zé Robertos følgere på Instagram hylder ham.

»Maskine,« skriver Torino-spilleren Tomas Rincon blandt andet i kommentarsporet.

»Det kan da ikke være dig? Idol!,« skriver den brasilianske fodboldspiller Gabriel Rodrigues dos Santos.

Tidligere har Zé Roberto, der nåede 84 landskampe for Brasilien, forklaret hemmeligheden bag sin trimmede krop.

»Jeg har ingen laster. Jeg drikker ikke. Jeg ryger ikke. Jeg spiser og sover godt. Jeg har min familie, som giver mig tryghed i livet. At jeg kunne fortsætte med fodbold i så lang tid, det var på grund af min livsstil,« har han sagt i et interview med spanske Marca.

Udover Real Madrid og Bayern München nåede Zé Robert blandt andet også at spille for Bayer Leverkusen, Hamburger SV og Flamengo.