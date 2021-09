Den brasilianske fodboldlegende Pelé har fået et tilbagefald og er igen indlagt på intensivafdelingen.

Det skriver flere internationale medier.

I begyndelsen af september fik Pelé fjernet en svulst i tyktarmen, og siden har han været indlagt på Albert Einstein Hospital i São Paulo.

Tirsdag aften i denne uge blev det så meddelt, at Pelé var så meget i bedring, at han ikke længere behøvede være til observation på hospitalets intensivafdeling.

Foto: FRANCK FIFE

Men ifølge ESPN Brazil måtte Pelé allerede torsdag aften tilbage på intensivafdelingen på grund af vejrtrækningsproblemer.

Hovedpersonen selv har endnu ikke givet lyd fra sig, men den tredobbelte verdensmesters datter, Kely Nascimento, har fredag forsøgt at berolige Pelés mange fans med et opslag på Instagram.

»Han kommer sig godt og indenfor normalen. Det lover jeg!« skriver hun i teksten til billedet, som er taget fredag.

»Det normale scenarie for en mand i hans alder efter sådan en operation er nogle gange to skridt frem og et tilbage. I går var han træt og tog et lille skridt tilbage. I dag tog han tog skridt frem,« fortsætter Kely Nascimento.

Pelé - der har det borgerlige navn Edson Arantes do Nascimento - regnes af mange for verdens bedste fodboldspiller nogensinde. Han er den eneste spiller i historien, der har vundet VM tre gange - det skete i 1958, 1962 og 1970.