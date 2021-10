En video, hvor en mand tager fat i en farlig slange med de bare næver, spreder sig på nettet.

Ryan Fuller fra Queensland i Australien er nok modigere end de fleste. Fuller arbejder for Snake Rescue Sunny Coast, som arbejder med at redde vildfarne slanger og sætte dem tilbage i naturen.



Søndag var Fuller blevet kaldt ud til et hus for at fjerne en slange. Slangen var blevet fundet i en baghave, hvor den var i gang med at kravle ind under en terrasse.



På videoen, som Fuller selv har filmet med et kamera placeret i sin mund, kan man se, hvordan Fuller med sine bare hænder tager fat i slangen.



Slangen i videoen er en såkaldt Eastern Brown snake, der primært lever i Australien. Hvis man bliver bidt af slangen og ikke får en modgift inden for få minutter, vil menneskets blod begynde at styrke og man vil kollapse inden for få minutter.



Faktisk er den så farlig, at det er den type slange, som flest mennesker i Australien dør af at blive blidt af hvert år.

Til mediet Newsweek forklarer slangefangeren Fuller, at han ikke vil bruge handsker til at fangere slanger, fordi det gør arbejdet langt sværere og »er ligesom at prøve på at samle en mønt op fra gulvet med tykke handsker«.



Slangen er nu sat fri i et naturområde væk fra huse og mennesker.