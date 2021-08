Normalt er det mere feriedestinationen, man rejser efter, når ferien rammer, og kufferten kan pakkes, men i det her tilfælde kan lufthavnen måske være et besøg værd.

For verdens bedste lufthavn er nemlig kåret ved den årlige World Airport Awards fra konsulentfirmaet Skytrax, skriver Finans.

Valget er faldet på Hamad International Airport i Qatars hovedstad, Doha, der af CNN er blevet beskrevet som den måske mest luksuriøse lufthavn i verden præget af lækkert design, imponerende kunst og en eksklusiv atmosfære.

Og faktisk er det en ny lufthavn, der indtager førstepladsen, efter Singapores Changi-lufthavn i otte år har siddet solidt på titlen.

En kæmpe gylden falk lavet af den tyske kunstner Tom Claassen ved Hamad International Airport

Men det er heller ikke en titel, som man kommer let til. Skytrax har vurderet 500 lufthavne verden over på basis af en omfattende kundetilfredshedsundersøgelse.

Og der har været flere kokke om succesen. Ifølge CNN kan sejren dels også tilskrives en målrettet indsats fra luftfartsselskabet Qatar Airways, dels at regeringen har investeret i luftfartsselskabet og i lufthavnen. Hos Skytrax anerkender man også det samarbejde, der ligger bag lufthavnens succes.

For de rejsende betyder det blandt andet, at dem, der er rejst til lufthavnen med Qatar Airways, kan få gratis rundture i byen, gratis mad og overnatning.

»Det kræver i høj grad en holdindsats at opnå denne hæder, og vi lykønsker Hamad International Airports ledelse, personale og interessenter, der har fået dette til at ske,« udtaler Edward Plaisted fra Skytrax.

Hamad International Airport, Doha, Qatar

Han ligger derudover vægt på, at Hamad International Airport forblev upåvirket af de globale rejseforstyrrelser på grund af coronapandemien og fortsatte sine ekspansionsplaner, samtidig med at man indførte yderligere helbreds- og sikkerhedsstandarder.

Københavns Lufthavn kommer lige akkurat med på listen over Europas bedste som nummer ni.

Det er ikke mange uger siden, at Qatar Airways løb med æren som verdens bedste flyselskab.