Selvom de fleste flyselskaber har oplevet massiv nedgang i antallet af passagerer, så er verdens bedste flyselskab alligevel blevet kåret for 2021.

Det er Qatar Airways, som løber med æren, skriver news.au.com. Dermed slår flyselskabet sidste års vinder af pinden, Air New Zealand.

Air New Zealand har vundet prisen seks gange tidligere. Prisen blev sidst uddelt lige før coronapandemien i 2020.

Det er AirlineRatings.com, der står bag kåringen.

Qatar Airways er også kåret som det bedste flyselskab i Mellemøsten og for at have den bedste catering og business class.

Kåringen sker på baggrund af en række kriterier som f.eks. sikkerhed, kundeanmeldelser, hensyn til miljøet, rentabilitet mv.

Qatar Airways chief executive, Akbar Al Baker, siger, at det er meget specielt at modtage prisen.

»I løbet af de seneste 16 måneder har flyindustrien været vidne til en mørk tid, men vi har fortsat været i stand til at stå ved vores passagerer på trods af pandemien,« siger han.

Qatar Airways Chief Executive Officer Akbar al-Baker foran en Airbus A350-1000. Foto: MURAD SEZER Vis mere Qatar Airways Chief Executive Officer Akbar al-Baker foran en Airbus A350-1000. Foto: MURAD SEZER

Mens mange andre flyselskaber skar ned på deres ruter, oprettede Qatar Airways syv nye destinationer i løbet af de seneste 12 måneder.

Selvom Air New Zealand ikke vandt hovedprisen, fik flyselskabet alligevel prisen for at have den bedste economy class.