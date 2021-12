135 år.

Så gammel blev kinesiske Almihan Seyiti, inden hun gik bort 16. december. Hun var historiens længstlevende.

Angiveligt, i hvert fald. Ifølge Daily Mail hævdede hun, at være født 25. juni 1886. Men da det var under det kejserlige Qing-dynasti, og journalføringen ikke just var i top på daværende tidspunkt, har flere set sig skeptiske på den usædvanligt lange levetid.

Forskere og repræsentanter fra Guinness World Records har ikke været i stand til at verificere Almihan Seyitis faktiske alder. I 2013 blev hun alligevel, af China Association of Gerontology and Geriatrics, officielt erklæret nationens ældste nulevende person. Det skriver New York Post.

Ifølge de kinesiske myndigheder var den aldrende kvindes bortgang 'fredelig', og hun var omgivet af familie.

I 1903 adopterede hun og hendes mand, der gik bort i 1976, en dreng og en pige. Hvad, hun nok ikke havde regnet med, var, at hun skulle leve så længe, at hun fik mulighed for at overvære hele seks generationer kommer til verden.

Almihan Seyiti efterlader sig intet mindre end 43 børne- og oldebørn.

I skrivende stund tilhører titlen som den ældste, nulevende person i stedet japanske Kane Tanaka, der – indtil videre – har 118 år på bagen.