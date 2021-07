Imponerende ser det ud, men historien bag er fyldt med polemik.

Således har en lagune ved Trelew i Argentinas sydlige Patagonia-region siden sidste uge været farvet lyserød.

Dette til stor utilfredshed for områdets befolkning, aktivister og eksperter, der absolut ikke er imponerede over personerne, der står bag det farverige fænomen.

Det er nemlig lokale fiskefabrikker, der bærer ansvaret for, at Corfo-lagunen lige nu ligner noget fra en tegnefilm, skriver AFP.

Her den lyserøde lagune set fra luften. Foto: DANIEL FELDMAN

Lagunen er blevet forurenet med natriumsulfit fra fiskeaffald. Et antibakterielt kemikalie, der bruges til at forlænge holdbarheden på rejer til eksport.

Baggrunden for, at fiskeaffaldet er endt i lagunen, skal findes i en strid mellem lokale og den nærliggende industripark.

Således har flere af lokalområdets beboere de seneste uger blokeret den strækning, som lastbilerne benytter til at transportere affald.

Derfor har lokale myndigheder givet fabrikkerne tilladelse til at dumpe affaldet i lagunen.

Vandet er forurenet med natriumsulfit. Foto: DANIEL FELDMAN

»Den rødlige farve forårsager ingen skade og vil forsvinde i løbet af få dage,« lyder det fra Juan Micheloud, der er miljøansvarlig i Chubut-provinsen.

Det er dog ikke alle, der er helt enige i den betragtning. Eksempelvis udtaler planlægningssekretær for byen Trelew Sebastian de la Vallina:

»Man kan ikke tale noget så alvorligt ned.«

Generelt er fiskeproduktionen i området genstand for store uenigheder.

For mens flere argumenterer for, at virksomhederne skaber flere tusinde job, mener andre, at selvsamme virksomheder glemmer at tage ansvar at producere miljøvenligt.

Det er desuden ikke første gang, Corfo-lagunen er lyserød.