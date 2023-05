'Was ist denn bei Dänen los?'

Det betyder 'hvad er der galt med danskerne?' eller 'hvad sker der for danskerne?' på godt tysk, og det er, hvad de spørger sig selv om syd for grænsen for tiden.

Det er den store avis Bild, der skriver overskriften, da en 337 år lang tradition fredag sluttede i Danmark, da den sidste store bededag som helligdag blev afholdt.

Og det er ikke gået nogens næse forbi i Tyskland.

Bild lægger således spalteplads under den førnævnte overskrift til en gennemgang af, at danskerne pludselig vil bruge flere penge på Forsvaret på bekostning af en helligdag.

»I begyndelsen af februar demonstrerede omkring 50.000 mennesker foran Folketinget i København mod regeringens plan – et sjældent syn i et land, der er vant til konsensus,« skriver den tyske avis, blandt andet.

Et flertal i Folketinget stemte tilbage i februar for, at man fra næste år vil omdanne helligdagen, der falder fjerde fredag efter påske, til en almindelig arbejdsdag.

Her blev forslaget vedtaget med 95 stemmer for og 68 imod.

Afskaffelsen af store bededag har som bekendt til formål at skaffe flere penge til de stigende forsvarsudgifter.

Og det fik flere til at protestere. 50.000 danskere demonstrerede mod afskaffelsen foran Christiansborg, mens både økonomer og oppositionen satte spørgsmålstegn ved effekten af afskaffelsen.

De danske lønmodtagere kompenseres i form af løn, mens timelønnede ansatte bliver frataget deres helligdagstillæg.

Det er ikke første gang, at helligdagsafskaffelsen vækker opsigt. Allerede dagen efter afskaffelsen gik beslutningen verden rundt.