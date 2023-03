Lyt til artiklen

»Denmark scraps public holiday to boost defence budget.«

Sådan lyder en overskrift på BBCs nyhedssite onsdag morgen.

Den britiske tv-station har nemlig også bemærket den furore, som afskaffelsen af store bededag har givet i vores hjemlige andedam.

Eller »Great Prayer Day,« som store bededag hedder på engelsk.

Udover at vinkle på, at den skrottede helligdag skal finansiere det øgede forsvarsbudget, citerer både BBC og nyhedsbureauet AP SFs Karsten Hønge for bemærkningen »Stop the thief.«

Bemærkningen om at stoppe tyven faldt under gårsdagens afstemning i Folketingssalen, hvor forslaget som bekendt blev vedtaget med 95 stemmer for og 68 imod.

BBC beskriver også den store folkelige modstand mod forslaget og demonstrationen foran Christiansborg.

The Washington Post noterer også, at den danske regering trods stor modstand fra oppositionen har afskaffet store bededag.

»I Danmark, hvor politisk konsensus er normen, gik både venstre- og højreoppositionen sammen om at håne regeringens udspil,« skriver avisen.

Flere andre udenlandske medier – herunder tyske Deutsche Welle og det norske nyhedsbureau NTB – skriver ifølge dr.dk om afskaffelsen af den efterhånden sagnsomspugne danske helligdag.