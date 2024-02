Med store bogstaver står en kontant besked skrevet på siden af en bygning ved den populære strand La Tejita i det sydlige Tenerife:

»Turister, tag hjem!«

Beskeden udgør blot en lille del af et stigende problem på De Kanariske Øer: Nemlig utilfredshed med turisterne, der lægger vejen forbi de populære ferieøer.

Det skriver både Expressen og Dagbladet.

Blandt andet advarer miljøorganisationen Ben Magec på De Kanariske Øer om, at øerne ikke længere er i stand til at klare turismen.

Turisterne skaber problemer med trafik, forurening og affaldshåndtering, lyder det.

Og det er ifølge organisationen med til at gøre uoprettelig skade på naturen.

»Kanarieøerne er mere end overudnyttet,« lyder det ifølge Dagbladet fra organisationens talsmand, Eugenio Reyes, i et interview med den spanske radiokanalen Cadena SER.

Men det er ikke kun miljøorganisationer, der er utilfredse.

Det samme er også øens beboere, skriver Expressen.

Eksempelvis forklarer Anne Striewe, der er generalsekretær for Fundación Canarina, som arbejder for at redde den unikke natur og dyrelivet på De Kanariske Øer, at 'flere og flere mennesker er blevet vrede over situationen'.

»For ti år siden var det et problem, fordi naturen blev påvirket, men den trussel føltes nok ikke så tæt på folk, men nu er hele samfundet truet, og det påvirker folk på en anden måde. Nu kan man se, hvordan huslejerne er så høje på grund af Airbnb og ferieboliger, at man ikke har råd til at blive boende,« siger hun til Expressen.

De Kanariske Øers turistminister, Jéssica de León, har også været ude at advare om, at den voksende 'turistfobi' på øerne er bekymrende.

Kanarieøerne er ikke det eneste sted, hvor de mange turister er til gene.

På Mallorca tog en aktionsgruppe i 2023 særdeles luskede metoder i brug for at få udenlandske gæster til at holde sig væk, da de satte skilte op ved strande, hvor der på engelsk blev advaret om diverse farer, mens der nedenunder på catalansk stod 'åben strand'.