Når et fly lander, vælger de fleste af os at gå fra borde gennem dørene.

Men da et fly fra Colombia den 29. september landede i Miami, valgte én af passagerne en lidt anderledes exit.

Den 33-årige amerikanske mand åbnede nemlig i stedet en nødudgang, og hoppede derfra direkte ud på en af vingerne.

Det skriver flere medier, heriblandt Local 10 News. Videooptagelser kan ses længere nede i artiklen.

Den ustyrlige flypassager blev på baggrund af hændelsen varetægtsfængslet af det amerikanske told- og grænsepoliti. Efterfølgende tog politiet i Miami over.

Manden beklagede sig ved anholdelsen over at have det dårligt og blev derfor kørt på hospitalet. Her blev det bekræftet, at han havde for højt blodtryk.

På hospitalet forsøgte han efterfølgende at flygte – uden held.

En tilstedeværende sikkerhedsbetjent har fortalt, at manden under selve episoden fortalte hende, at han selv mente at være i fare.

»Hjælp mig, hjælp mig, jeg føler jeg er i fare,« skulle manden angiveligt have sagt.

Ifølge en politirapport mente manden at have set noget i Cali lufthavn i Columbia, der gjorde ham nervøs. Han følte sig efterfølgende forfulgt og ville derfor hurtigt af flyet.

Han er nu sigtet for fire forbrydelser og i første omgang indlagt på hospitalet.