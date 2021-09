I Bel-Air, et af de rigeste områder i Los Angeles, står en luksusmansion klar til at blive solgt.

Ejeren, Nile Niami, havde tænkt sig at tage intet mindre end 500 millioner dollar svarende til omkring 3,2 milliarder danske kroner for boligen, men han skal nok ikke regne med, at alle pengene går til ham selv.

Det skriver flere udenlandske medier som CNN og CNBC.

Ejeren har ifølge for nylig fremlagt retsdokumenter en gæld på 165 millioner dollar eller lidt over en milliard danske kroner, som vil påvirke salget.

Ejeren af USAs dyreste hus er i dyb gæld. Foto: CNN Vis mere Ejeren af USAs dyreste hus er i dyb gæld. Foto: CNN

Imens gælden bare er blevet større, er kreditorerne blevet utålmodige i forhold til at få deres penge igen.

Derfor har Los Angeles County Superior Court besluttet, at det næsten 10.000 kvadratmeter store hus skal på tvangsauktion. Til store glæde for dem, der mangler betaling for at finansiere huset.

LA-huset bliver i første omgang sat til salg for noget under den ønskede pris. Hvor meget under må tiden vise.

Ejeren begyndte byggeprojektet, der blev til det voldsomt dyre hus 'The One' omkring 2015.

'The One' har ni soveværelser, flere køkkener, en natklub, bowlingbaner, en hjemmebiograf med plads til 50 personer og meget mere.

Huset skulle egentlig sættes til salg tilbage i 2017, men det blev blandt andet skubbet på grund af problemer med finansiering af huset.

Men nu kan ejeren Nile Niamis ikke trække den længere.