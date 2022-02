Fra amerikansk side mere end antyder man nu kraftigt, at Rusland har større planer end at invadere Ukraine.

»Der er ikke behov for efterretninger til at fortælle, at det er præcis, hvad Putin ønsker,« slår udenrigsminister Antony Blinken fast.

I interviews med tv-stationerne ABC og CBS er han natten til fredag blevet spurgt ind til, om han kan forestille sig, at den russiske præsident. Vladimir Putin, kan finde på at gå længere end til Ukraine, hvor invasionen begyndte torsdag.

Ja, lød svaret.

Antony Blinken er amerikansk udenrigsminister.

»Han (Putin, red.) har gjort det klart, at kan vil genskabe det sovjetiske imperie. Desuden vil han gerne genskabe den russiske indflydelse i de nabolande, der engang var en del af den sovjetiske blok. Og han vil gerne være sikker på, at alle de lande på en eller anden måde er neutrale,« sagde Antony Blinken med henvisning til den russiske modstand mod ideen om et ukrainsk NATO-medlemskab.

Også præsident Joe Biden kom kort ind på samme emne ved en pressekonference torsdag. Her lød det med nogenlunde samme ord:

»Han har meget større ambitioner end Ukraine. Han vil faktisk genetablere det tidligere Sovjetunionen. Det er det, det handler om,« sagde Joe Biden, der tilføjede:

»Og jeg tror, at hans ambitioner er fuldstændig modstridende med, hvor resten af verden befinder sig.«

Claus Mathiesen, der er lektor på Forsvarsakademiet og tidligere forsvarsattaché i Ukraine, ser meldingerne fra den politiske top i USA således:

»Jeg opfatter det ikke som om en indikation af, at når Rusland er færdig med erobre Ukraine, så rykker de ind i Polen eller de baltiske lande i direkte forlængelse af det. Det tror jeg ikke. Men det er for mig ganske tydeligt, at det her handler slet ikke kun om Ukraine,« siger militær- og Ruslandseksperten:

»Det er en generel udfordring af NATO, USA og Vesten, fordi man en gang for alle vil vise, at de godt kan skrotte alle ideer om fremtidige optagelser af medlemmer i NATO og den slags ting.«

Spekulationerne om de vidtrækkende russiske planer har ikke mindst taget fart, efter at der torsdag dukkede satellitbilleder op af, hvad der angiveligt skulle være russiske tropper i Hviderusland – herfra er der også sendt styrker ind i Ukraine.

De russiske tropper samt materiel ved den hviderussiske by Brest.

Bemærkelsesværdigt nok fremgår det dog af satellitbillederne, at en større deling af både mandskab og materiel opholder sig udenfor den vestliggende, hviderussiske by Brest. Altså under ti kilometer fra den hviderussiske grænse til Polen, mens der omvendt er lige knap 50 kilometer til den ukrainske grænse.

Journalisten Jack Detsch fra magasinet Foreign Policy skriver på Twitter, at Rusland endvidere har tilført yderligere materiel til en nærliggende banegård.

Også Claus Mathiesen fra Forsvarsakademiet har set billederne.

»Det skal retfærdigvis siges, at der i området ligger et stort øvelsesområde, som blev brugt tidligere i februar til den store hviderussiske og russiske øvelse, men man kan jo alligevel godt lægge noget i det. For det er en understregning af det, Putin har sagt: Hvis nogen begynder at blande sig i det der foregår i Ukraine, vil man komme til at fortryde det,« siger han:

Yderligere materiel ved en banegård ved Brest (nederst i midten af billedet).

»Og der kunne man jo godt læse tilstedeværelsen af russiske styrker i Brest lige ved grænsen som et signal af samme kaliber.«

Fra amerikansk side er der dog også kommet en solid advarsel til Rusland, hvis man skulle være fristet til at gå ind i Polen, der har været medlem af NATO i mere end 20 år.

»Ja, det er en mulighed, at de vil gå længere end Ukraine. men der er noget meget magtfuldt, der står i vejen for det – det er noget, vi kalder 'Artikel 5': Det er betyder, at et angreb på et medlem af NATO er et angreb på alle medlemmer af NATO. Præsidenten har været meget tydelig omkring, at vi vil forsvare hver en centimeter af NATO-territorium,« siger USAs udenrigsminister, Antony Blinken:

»Det er det mest afskrækkende middel, vi har mod, at Putin går længere end Ukraine.«

