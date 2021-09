Ledelsen på det hæderkroneded universitet har måttet se sig nødsaget til at slå én ting fast.

»Det er udtrykkeligt ikke i Humboldt-universitetets interesse at diskriminere mennesker,« lyder det.

Kritikken er nemlig væltet ind over den højere læreanstalt, efter at et stillingsopslag har fået massiv opmærksomhed. Det skriver Berliner Zeitung.

Heri lød det nemlig, at man helst så, at hvide mennesker ikke vil søge jobbet. Ellers som det helt præcist lød i annoncen:

Biblioteket på Humboldt-universitetet i et farverigt skær. Foto: Kay Nietfeld Vis mere Biblioteket på Humboldt-universitetet i et farverigt skær. Foto: Kay Nietfeld

'I forbindelse med rådgivningsarbejdet har det vist sig, at det fungerer bedst, når rådgiveren er sort eller positioneret som en farvet person. Vi beder derfor hvide mennesker om at afstå fra at søge denne stilling som rådgiver.'

Jobbet var slået op af det såkaldte Referent_innenrat – et råd til hjælp for studerende med blandt andet transseksuel baggrund eller indvandrerbaggrund.

Og så kom kritikken. Ikke mindst på sociale medier, mens CDU-politikeren Adrian Grasse opfordrede Humboldt-universitets ledelse til at gribe ind over for det »skandaløse stillingsopslag«:

»Racisme må ikke bekæmpes med racisme,« har han sagt.

Og ledelsen på Berlins ældste universitet lyttede altså.

»Vi ser os selv som et sted med mange meninger, gensidig påskønnelse og respekt,« har det lydt fra ledelsen, der samtidig har bedt Referent_innenrat om at omformulere teksten.

I stedet kom formuleringen i jobopslaget til at lyde således:

'I forbindelse med rådgivningsarbejdet har det vist sig, at det lykkes bedst for personer, der rådgiver ud fra egne erfaringer med racistisk diskrimination. Derfor opfordrer vi især mennesker, der oplever racistisk forskelsbehandling til at søge jobbet.'

Jobbet skal besættes pr. 15. september.