To dage efter parrets lykkelige dag, mistede de sammen livet i en bilulykke.

Ægteparrets bil var kort forinden ulykken gået i stykker. Mens de ventede på hjælp forlod de bilen.

Og det var her 31-årige Jessiah Plemons og 25-årige Lillian Rose begge blev ramt af en lastbil. Det skriver flere medier, heriblandt amerikanske People.

Ifølge nyhedsstationen Wate, fandt ulykken sted tidlig søndag morgen i Knoxville i Tennessee.

Sammen med parret var også 23-årige Madison Davis. De døde alle tre på stedet.

Føreren af lastbilen blev efterfølgende kørt på hospitalet. Der var ingen tegn på livstruende tilstand.

Parrets pårørende er meget berørte af situationen.

»Det der gør det ekstra hårdt er, at hun aldrig nogensinde havde været lykkeligere – og at livet nu, er blevet taget fra hende,« fortæller August McClelland, Lillan Roses kusine.

Også Jessiah Plemons mor udtrykker stor sorg efter tabet af sin søn og svigerdatter.

Beskeden om den tragiske ulykke beskriver hun som en mors værste mareridt.

Der er oprettet indsamlinger til de pårørende for både Jessiah Plemon og Lillian Rose.

Her står det skrevet, at Jessiah Plemon forinden den tragiske ulykke, havde taget sin nevø og niece til sig som var de hans egne børn. De to vil fremover være hos Jessiah Plemons mor.

Lillian Rose efterlader sig også to børn.