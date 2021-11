En person i teenageårene forsvandt for nylig på mystisk vis under en løbetur i franske Rennes.

Den 17-årige løber forlod sit hjem i landsbyen Saint-Brice til den lokale Bellebranche-skov omkring klokken 16 mandag.

Hendes far ledte efter hende, efter at hun ikke kom hjem, og han ringede til politiet tre timer senere. Da han ledte på sin datters løberute, fandt faren hendes telefon og et GPS-ur med blodspor.

Teenageren nåede at være forsvundet i mere end et døgn, før at sagen tog en overraskende drejning. Det skriver BBC.

For lige pludselig brasede den 17-årige ind i en takeawayrestaurant omkring 10 kilometer fra det sted, hvor hun havde løbet.

Ejeren ringede omgående efter lægehjælp, da teenageren havde fået skrammer og hun blev kørt direkte på hospitalet.

Efterfølgende havde hun fortalt til politiet, at hun var blevet holdt fanget af kidnappere, men det lykkedes hende at flygte.

»Det er en kæmpe lettelse for hende og hendes familie. Hun blev fundet i en kebabbutik,« sagde Nicolas Leudière, borgmester i Sablé-sur-Sarthe, hvor teenageren går i skole i samme by.

Da hun forsvandt blev der igangsat en større eftersøgning med omkring 200 politibetjente, redningshunde, dykkere og en helikopter. Men det var først klokken 20 dagen efter, at hun næste gang dukkede op på takeawayrestauranten i Sablé-sur-Sarthe.

Franske medier fortæller, at løberen ikke har været i stand til at identificere sine kidnappere eller stedet, hvor de forsøgte at bortføre hende.

Et vidne fortalte til BFM-TV, at teenageren var flygtet fra kidnappernes køretøj og fandt tilflugt i takeawayen.

Lokale anklagere sagde, at efterforskningen af ​​pigens forsvinden vil fortsætte.