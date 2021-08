Eve Aston var blandt publikum, da popstjernen Ariana Grandes koncert i Manchester i 2017 blev ramt af et terrorangreb. Nu er hun fundet død, kun 20 år gammel.

Den unge kvinde fra den midtengelske by Wolverhampton havde i flere år kæmpet med efterveerne af den traumatiske oplevelse i Manchester Arena 22. maj 2017, hvor en selvmordsbomber dræbte 22 og sårede 800 Ariana Grande-fans.

Hendes mor, Amanda Aston, fortæller til lokalmediet Birmingham Mail, at Eve Aston led af posttraumatisk stress, og blandt andet ikke kunne komme i gang med sit arbejde på grund af sin depression.

»Hun kunne ikke sove eller høre høje brag efter koncerten. Hun sørgede over de 22 (døde, red.),« udtaler Amanda Aston.

Går du med svære tanker? Går du med svære tanker? Så hjælper det at tale med nogen. Herhjemme findes der flere gratis rådgivningsmuligheder. Eksempelvis foreningen SIND. Ring 70 23 27 50 og få hjælp. Åbningstiden er klokken 11-22 mandag til fredag og klokken 17-22 på søndage og helligdage. Du kan også kontakte Livsliniens telefonrådgivning på 70 201 201 alle årets dage fra klokken 11 til 05. Kilde: Livslinien.dk

Familien beskriver Eve Aston som en sjov, smuk og omsorgsfuld ung kvinde, der var uselvisk og kunne lyse et rum op med sin tilstedeværelse.

Hun havde desuden en kæreste og masser af venner, og i den sidste tid op til sin død, virkede hun til at have fået det bedre, fortæller moderen og tilføjer, at de stadig venter på at finde ud, af hvad der skete med deres datter.

»Vi er knuste. Det er som et mareridt. Vi venter bare på, at hun skal komme ind af døren og sige, 'der fik jeg jer',« lyder det fra Amanda Aston.

Eftersom familien ikke havde regnet med at skulle arrangere deres datters begravelse i så ung en alder, har de startet en online-indsamling, hvor de søger cirka 40.000 kroner.

4. juni 2017 afholdt Ariana Grande en velgørenhedskoncert for ofrene. Foto: Dave Hogan for One Love Manchest

Målet er allerede nået, da der i skrivende stund er indsamlet over 60.000 kroner, og Eve Astons far Andrew Aston skriver taknemmeligt på indsamlingssiden:

'Vi kan ikke takke jer nok for alle jeres donationer i denne svære tid. Jeres opbakning har været fantastisk og er enormt værdsat.'

Et par måneder efter terrorangrebet vendte Ariana Grande tilbage til Manchester, hvor hun sammen med en lang række popstjerner som Justin Bieber, Coldplay og Robbie Williams holdt en støttekoncert for ofrene.

Ifølge Det britiske Røde Kors lykkedes det at indsamle over 87 millioner kroner i løbet af koncerten.