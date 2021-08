En ekstra ø er kommet til i den japanske øgruppe, der består af over 6.000 øer.

Det sker, efter et undersøisk vulkanudbrud fandt sted 1.200 kilometer syd for Tokyo og skabte en ny landmasse.

Japans kystvagt fortæller, at den nye ø, der ligger i Stillehavet, er formet som en halvmåne og har en diameter på cirka en kilometer, skriver the Guardian. Kystvagten opdagede øen søndag efter at have observeret udbruddet fra luften.

Hvor lang levetid den nye ø får, afhænger af, hvad den er dannet af. Aske og andre stoffer vil næppe kunne modstå det konstante tryk fra bølgerne – det, der også kaldes erosion. Derimod kan vulkansk aktivitet producere lavastrømme, der til sidst danner en mere holdbar, hård skal, oplyser the Guardian.

Lignende dannelser af øer er før set i området. Det skete i 1904, 1914 og 1986. Men de er alle forsvundet igen på grund af erosion.

Japans meteorologiske institut mener, at udbruddet, der begyndte sent i forrige uge, kan vare ved. De har derfor advaret om røg og store mængder aske i det nærliggende farvand.