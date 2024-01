Det kom frem i august sidste år, at lederen af Wagner-gruppen, Jevgenij Prigozjin, blev dræbt i et flystyrt.

Men nu siger Kyrylo Budanov, der er chef for den militære efterretningstjeneste i Ukraine, at det måske ikke er tilfældet alligevel.

Det gør han i et interview med Financial Times.

»Wagner-gruppen eksisterer. Og nu, hvor vi taler om Prigozjin, ville jeg ikke være så hurtig med at drage konklusioner,« siger den militære chef og tilføjer:

»Jeg siger hverken, at han ikke er død, eller at han er død. Jeg siger bare, at der ikke er et eneste bevis for, at han er død.«

Wagner-gruppens tidligere leder Jevgenij Prigozji, der angiveligt døde i et flystyrt tilbage i august 2023. Foto: Uncredited/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Wagner-gruppens tidligere leder Jevgenij Prigozji, der angiveligt døde i et flystyrt tilbage i august 2023. Foto: Uncredited/AP/Ritzau Scanpix

Senioranalytiker i Tænketanken Europa, Jacob Kaarsbo fortæller til TV 2, at det bestemt ikke er en konspirationsteori, da der de facto ikke er fundet nogen beviser for Wagner-lederens død.

»Putin havde behov for at få kontrol med Wagner-gruppen, og det fik han. Men til gengæld må han undvære gruppens indsats i krigen i Ukraine.«

Der har længe været gisninger om, hvordan flyet styrtede ned.

Nogle påstår, at det blev ramt af et missil, mens Ruslands præsident tidligere har forklaret, at der blev fundet fragmenter fra håndgranater i de lig, som blev fundet i eller omkring flyvraget.

Ifølge The Wall Street Journal blev lederen af Wagner-gruppen offer for et attentat, da hans fly styrtede ned.

En anonym embedsmand fra Kreml har tidligere sagt til mediet, at 'han måtte fjernes.'

Flyet med Prigozjin og flere andre Wagner-medlemmer styrtede ned i Rusland 23. august.

Det private jetfly, der var af typen Embraer, var på vej fra Moskva til Skt. Petersburg, da det styrtede ned nær landsbyen Kuzjenkino.