Tredje Verdenskrig. Intet mindre.

Sådan lyder den dystre forudsigelse af, hvad der kan ske, hvis Rusland invaderer Ukraine.

»Vi skal skal tage højde for, at det kan starte Tredje Verdenskrig. Geopolitisk ser det ud til at være et muligt scenario. Så vi skal være meget opmærksomme på, hvad der sker i forhold til kontinentets sikkerhed,« siger den ukrainske minister for krigsveteraner, Juliia Laputina, i et interview med Sky News.

Der har i den seneste uger være stigende spændinger mellem de to østeuropæiske lande i takt med, at russiske soldater i hobetal – ifølge efterretninger op mod 175.000 styk – har samlet sig tæt på den østlige del af den ukrainske grænse.

Russiske snigskytter øver sig ved grænsen til Ukraine. Foto: SERGEY PIVOVAROV Vis mere Russiske snigskytter øver sig ved grænsen til Ukraine. Foto: SERGEY PIVOVAROV

Frygten i Vesten og Ukraine er, at Rusland gør klar til at invasion, hvilket russerne dog har afvist. Herfra lyder det, at man afholder en storstilet øvelse. Alligevel har fordømmelse været hård fra både USA og EU.

Juliia Laputina uddyber sin frygt for en eskalering, hvis de russiske tropper ender med at krydse grænsen.

»Krigen vil sprede sig langt ud over Ukraine, hvis Rusland invaderer landet,« siger hun:

»Man skal også tænke på, hvad Rusland foretager sig i Serbien – de prøver også at fremprovokere en situation på Balkan.«

De russiske styrker holder sig ikke tilbage ved grænsen til Ukraine. Foto: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS S Vis mere De russiske styrker holder sig ikke tilbage ved grænsen til Ukraine. Foto: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS S

Den amerikanske præsident, Joe Biden, har direkte truet sin russiske kollega Vladimir Putin med »en forfærdelig pris« i tilfælde af en invasion, da de to mødtes for nylig.

Senest har også EU torsdag sendt en advarsel til Rusland i forbindelse med stats- og regeringscheferne topmøde i Bruxelles. Her opfordres Rusland til straks at »deeskalere spændingerne« ved grænsen til Ukraine.

Det lød også, at russerne bør skrue ned for den »aggressive retorik« – ellers vil der kommer »betydelige konsekvenser«, lyder det uden angivelse af, hvad det dækker over.

Ifølge Juliia Laputina er den ukrainske hær godt rustet til at tage mod de russiske tropper, hvis det skulle komme til en væbnet konflikt.

»Jeg tror, at det vil være succesfuldt. Det første skridt vil måske være succesfuldt for aggressorerne, men næste skridt vil ikke være så succesfuldt, for vi har meget stor erfaring med at forsvare os som nation.«