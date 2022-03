På bryggeriet Pravda i den vestlige del af Ukraine har man midlertidigt indstillet produktionen af øl. Men der er travlt alligevel.

»Man skal vente på, at kluden er blevet godt gennemblødt. Når den er det, er den færdig,« som en unavngiven ansat siger om det, han er i gang med.

For ølflaskerne bliver stadig brugt i stort omfang – i stedet for øl er hovedingrediensen nu benzin eller andet brandbart væske.

Der bliver nemlig lavet molotovcocktails på bryggeriet, der ligger i byen Lviv.

På bryggeriet Pravda i Lviv fyldes benzin på ølflasker. Foto: DANIEL LEAL Vis mere På bryggeriet Pravda i Lviv fyldes benzin på ølflasker. Foto: DANIEL LEAL

Og det samme finder sted mange, mange andre steder i landet. Her mødes borgere for at lave de hjemmelavede brandbomber, der skal bruges mod de russiske tropper, der i sidste uge invaderede landet.

På gader, på åbne pladser og i parker samles folk for at fylde flasker op.

Bare i denne artikel kan du eksempelvis se Dnipro, Kiev, Lviv og Uzhhorod.

Og det sker med den ukrainske regerings velsignelse. Fra eksempelvis det ukrainske forsvarsministerium har det lydt i et tweet: 'Lav molotovcocktails og bekæmp besættelsesmagten'.

I Uzhhorod bliver der også lavet molotovcocktails. De hvide isoleringskugler bliver hældt i flaskerne for at væsken bedre skal klistre sig til målet. Foto: SERHII HUDAK Vis mere I Uzhhorod bliver der også lavet molotovcocktails. De hvide isoleringskugler bliver hældt i flaskerne for at væsken bedre skal klistre sig til målet. Foto: SERHII HUDAK

Samtidig har den ukrainske regering videregivet opskrifter på molotovcocktails via radiostationer og beskedappen Telegram.

Som ejeren af Pravda-bryggeriet i Lviv udtrykker det:

»Vi vil gøre alt for at vinde krigen,« siger Yuriy Zastavny.

Imens er den 72-årige Galyna Kucherenko i Kiev også i gang med at fylde flaske efter flaske op.

I Dnipro bliver der forberedt rigtigt mange brandbomber. Foto: STANISLAV KOZLIUK Vis mere I Dnipro bliver der forberedt rigtigt mange brandbomber. Foto: STANISLAV KOZLIUK

Ingen fra familien er flygtet, selvom hovedstaden også har været under hård beskydning.

»Vi har brug for alle til at lave molotovcocktails for at give russerne en ordentlig velkomst,« som Galyna Kucherenko siger, men tilføjer at produktionen er ramt af visse problemer.

Her mangler man benzin. Og har i stedet måtte bruge andre brændbare væsker som ren alkohol.

»Det er på grund af alle dem, der fyldte tanken på deres bil og rejste. Jeg kan forstå, at man skal have børn væk, men alle kvinder og mænd burde bliver her og forsvare byen. Det er deres pligt,« siger den aldrende Galyna Kucherenko.

I Kiev er man også i gang. Foto: MIKHAIL PALINCHAK Vis mere I Kiev er man også i gang. Foto: MIKHAIL PALINCHAK

Det var natten til torsdag i sidste uge, at russerne indledte invasionen mod Ukraine, og det er flere gange kommet frem, hvordan de civile borgere er klar til at forsvare landet med – eksempelvis med nyindkøbte håndvåben.

Kilder: Independent, France 24 og Vice