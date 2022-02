Der ligger formodentlig millioner af håndvåben i de ukrainske hjem. Nu bruges de aktivt i kampen om Kiev.

Forstaden Obolon genlød fredag aften af skud. Russiske tanks skød og blev besvaret af maskinpistoler og andre håndvåben.

B.T. var, aftenen før invasionen begyndte, på besøg i en stor og velassorteret våbenhandel lidt uden for det centrale Kiev. Her var helt almindelige ukrainere på indkøb.

I butikken var et sandt overflødighedshorn af automatvåben, og der blev langet ikke så få over disken, det kvarter B.T. var i butikken

»Vi købte et automatvåben til min kone. Jeg har selv et derhjemme. De skal i første omgang sikre vores hjem mod russisk indtrængen. Men jeg har også tænkt mig at deltage i forsvaret af vores kvarter,« siger Sergei, der til dagligt er funktionær.

Hans kone Katia fortæller B.T., at hun aldrig har skudt med et våben i sit liv:

»Jeg troede heller aldrig, at jeg skulle komme til det, men nu er virkeligheden en anden, og jeg har lige været på træningsbanen for at lære at sigte.«

Dusinvis af dem, B.T. har talt med over de sidste uger, har fortalt, at de har tænkt sig at slås mod russerne på gadeplan. B.T.s tidligere fixer fremviste forleden stolt sin riffel. Han har nu sluttet sig til reserven.

»Våben er en naturlig del af den ukrainske kultur og har været det i mange år. Måske, fordi vi har været så mange overgreb igennem som folk. Der er en naturlig trang til at beskytte sig selv og familien. Der er officielt mindst en million skydevåben i landet, men formodentlig langt flere,« siger advokat Vitali Kulaminatsche til B.T. i Kiev.

Ukraines tidligere præsident, Petro Porochenko, har nu sluttet sig til et hjemmeværn i Kiev. Til CNN sagde han torsdag, at han var klar til at slås med russerne.

»Vi startede denne gruppe for få dage siden, og vi har allerede 300 hundrede medlemmer. Der er grupper som vores over hele Kiev, og vi er ikke bange for russerne, selv om de har tanks, og vi kun har håndvåben. Vi er klar til give vores blod for vores land,« siger Poroshenko.

Flere andre toppolitikere har også meldt sig til forsvar af byen, og de har allerede taget positioner rundt om i hovedstaden.

I Obolon-forstaden til Kiev opfordres borgerne af den ukrainske regering til at læse instruktioner på nettet om, hvordan man fremstiller Molotovcocktails. De skal bruges i kampen mod Ruslands mægtige hær.

Russiske tanks er allerede til stede i Obolon, der ligger kun seks kilometer fra, hvor B.T. befinder sig i det indre Kiev. I løbet af fredag blev der rapporteret om skudvekslinger i Obolon, og fredag aften lød der en række tunge drøn fra området.

Russerne har hele tiden ladet forstå, at de kun vil skyde mod militære installationer, men kommentatorer frygter, at de vil rette det unge skyts mod beboelseskvarterer, hvis modstanden bliver for stor.