Hvis der var nogen, der vidste, hvad der foregik i Det Hvide Hus i løbet af Donald Trumps tid som præsident, var det Stephanie Grisham.

Og nu har hun skrevet en bog om det.

Efter at have været omgærdet af stor hemmelighedskræmmeri, lyder det nu fra flere medier, at bogen med titlen 'I'll Take Your Questions Now: What I Saw in the Trump White House' udkommer om få uger.

Stephanie Grisham arbejdede for Donald Trump fra 2015 til 2021, og her havde hun flere forskellige stillinger.

I Det Hvide Hus blev hun eksempelvis den første nogensinde, der på samme tid arbejde for både præsidenten og førstedamen, altså både Donald og Melania Trump.

Titlen på bogen kan ses som en kommentar til, at Stephanie Grisham i sin kortvarige periode som pressechef for Donald Trump blev stærkt kritiseret for ikke at holde et eneste pressemøde.

Nu åbner hun så for posen.

Og ifølge CNN vil Stephanie Grishams bog indeholde detaljerede beretning om, hvad der eksempelvis foregik bag de lukkede døre i kølvandet på sagen med pornostjernen Stormy Daniels, der stod frem og fortalte om at have haft sex med Donald Trump.

»Hun ved ting, som ingen andre har fået at vide,« fortæller en kilde, der har læst bogen til mediet:

»Det er førstehåndsberetninger fra en person, der hørte og så alt.«

Til People siger en kilde i samme spor, at Stephanie Grisham »ved, hvor ligene ligger begravet, for hun har selv spaden«. I overført betydning, forstås.

Til Axios fortæller en tidligere kollega i Det Hvide Hus, at »der ikke findes vand nok på jordkloden til at slukke den ild, hun kan sætte til Trumps verden«. Her lyder det også, at bogen vil omtale »overraskende nye skandaler«.

Stephanie Grisham forlod sit job for den daværende præsident umiddelbart efter optøjerne i Kongressen i begyndelsen af januar.

'I'll Take Your Questions Now: What I Saw in the Trump White House' udkommer 5. oktober.