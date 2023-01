Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Tyrkiske hackere vil angribe svenske banker.

Det fremgår af en besked fra den lukkede Telegram-konto 'Turkhackerteam', der opfordrer til angrebet.

Og det får Riksbanken til at sende en advarsel ud til banker og organisationer om mulige angreb i den nærmeste fremtid, skriver svenske Aftonbladet.

Selv fik Riksbanken nys om de mulige angreb torsdag morgen.

Demonstranter i Istanbul i Tyrkiet brænder billede af Rasmus Paludan efter han brændte en koran foran den tyrkiske ambassade. Foto: YASIN AKGUL Vis mere Demonstranter i Istanbul i Tyrkiet brænder billede af Rasmus Paludan efter han brændte en koran foran den tyrkiske ambassade. Foto: YASIN AKGUL

»Vi har en ekstern overvågning vedrørende spørgsmål vedrørende Riksbanken. Vi køber blandt andet information fra andre aktører, som lytter til forskellige kanaler,« siger Riksbankens informationsmedarbejder Rickard Faleij.

»Hvor alvorligt det er, kan man ikke sige,« fortæller han.

Rickard Faleij vil ikke spekulere i, hvad motivet bag hackeropfordringen er, men et godt budt kunne være som hævn for Rasmus Paludans koranafbrænding.

Den dansk-svenske politiker Rasmus Paludan brændte lørdag en koran af foran den tyrkiske ambassade i Stockholm, Sverige.

Tyrkiske præsident Erdogan vil ikke længere støtte Sverige i Nato. Foto: PRESIDENTIAL PRESS OFFICE Vis mere Tyrkiske præsident Erdogan vil ikke længere støtte Sverige i Nato. Foto: PRESIDENTIAL PRESS OFFICE

Det resulterede i, at den tyrkiske præsident Erdogan aflyste sit NATO-møde, da han sagde, at svenskerne ikke skulle regne med tyrkernes opbakning til, at de bliver en del af NATO-samarbejdet.

»De, som tillader den form for blasfemi foran vores ambassade (i Stockholm, red.), skal ikke længere forvente vores støtte til deres NATO-medlemskab,« sagde Erdogan i en tale med henvisning til Paludans koranafbrænding.