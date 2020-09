Der skal udpeges en ny højesteretsdommer hurtigt, så de kan være fuldtallige ved præsidentvalget, siger Trump.

USA's præsident, Donald Trump, tror, at resultatet af det amerikanske præsidentvalget i november vil ende for Højesteret.

Derfor er det vigtigt, at alle ni højesteretsdommere er udpeget, tilføjer han.

Det siger Trump ved Det Hvide Hus onsdag, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det Hvide Hus har tidligere onsdag oplyst, at Trump lørdag aften dansk tid vil annoncere sin kandidat til den ledige stol i Højesteret.

Demokraterne har omvendt insisteret på, at der først skal findes en ny højesteretsdommer efter præsidentvalget 3. november. Det har Trump dog afvist.

Der er blevet en plads ledig i USA's Højesteret, efter at den 87-årige dommer Ruth Bader Ginsburg døde fredag i sidste uge.

Lykkes det for Trump at få en kandidat udpeget, vil det betyde, at i alt seks af domstolens ni dommere vil tilhøre den konservative fløj i USA.

Dermed får han chancen for at styrke en konservativt domineret Højesteret - formentlig for en lang årrække, da dommerne er udnævnt på livstid.

Det er tredje gang, at Trump kommer til at nominere en kandidat til Højesteret, siden han blev valgt i 2016.

Højesteretten i USA har indflydelse på en række områder. Blandt andet abort, våbenrettigheder, adgang til at stemme og dødsstraf.

