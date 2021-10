Specialstyrker fra den amerikanske hær har i al stilhed været med til at træne taiwanesiske tropper i månedsvis.

Det sker, samtidig som Kina rasler med sablen og stadig oftere overflyver det luftrum, som Taiwan mener at have rettighederne til.

Den amerikanske træning kan risikere at gøre Kina vred, siger en kilde fra USAs forsvarsministerium i Pentagon torsdag.

En gruppe på omkring 20 tropper har lavet træning i mindst et år, siger manden – som ikke vil afsløre sit navn – til nyhedsbureauet AFP.

Manden tilføjer, at der sker udskiftning af de amerikanske tropper, der er i Taiwan.

Det er en bekræftelse af det, avisen Wall Street Journal har skrevet, Nemlig at træningen har stået på i mindst et år.

Mens Kina i stigende grad fordømmer Taiwan og dets allierede USA, med gentagne overflyvninger af Taiwans luftrum.

I Taiwan vil forsvarsministeriet ikke kommentere på sagen.

I USA siger talsmanden for Pentagon, John Supple, at generelt set så afhænger den amerikanske støtte til Taiwans hær af, hvad den behøver for at kunne forsvare sig.

Medierne i Taiwan sagde allerede i november sidste år, at amerikanske tropper var ankommet til Taiwan, for at træne dem i amfibiekrigsførelse.

Det blev imidlertid benægtet af både de amerikanske og taiwanesiske myndigheder.

USA forsyner Taiwan med våben, og de har en mission, der går ud på, at de vil hjælpe Taiwan. Beijing betragter Taiwan som en løbsk provins, der stadig er en del af folkepublikken Kina.

En video, der blev offentliggjort sidste år og vist på Taiwans medier, viser amerikanske tropper deltage i en øvelse på øen Taiwan.