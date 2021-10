I USA i staten Indiana endte en date fatalt.

19. oktober havde 36-årige Heidi Carter fået kontakt til en kvinde via en datingapp. De aftale kort efter en date, hvor kvindens mandlige kæreste også skulle deltage, skriver flere udenlandske medier som Independent og New York Post.

Planen var, at de tre skulle have sex sammen, og det skulle foregå hjemme hos Heidi Carter.

De startede daten ud med at indtage alkohol og tage stoffer sammen, hvorefter de havde sex med samtykke.

Dog endte den gode stemning brat, da Heidi Carters kæreste, Carey Hammond, kom hjem og fandt de tre sammen.

Han reagerede ved at overfalde kvinden og hendes kæreste med et baseballbat og sørgede for, at de ikke kunne flygte.

Her gav Carey Hammond manden gaffatape for munden, slog ham og efter flere timer endte det til sidst med, at han kvalte manden til døde med sit bælte.

Kvinden blev tortureret og voldtaget af både Heidi Carter og Carey Hammond ifølge New York Post. Kvinden overlevede overfaldet og blev efterfølgende indlagt.

Men sagen nåede ikke politiet lige med det samme.

For det var først, da en kvinde skulle gøre rent i Heidi Carters hjem, at mandens lig blev fundet.

Kvinden hørte lyde fra et rum, hvor hun syntes, hun så en død krop pakket ind i et tæppe. I første omgang forsøgte Carey Hammond at forhindre kvinden i at forlade huset, men det lykkedes hende at slippe fri, hvorefter hun tilkaldte politiet.

Da politiet ankom til stedet, fandt de både liget af manden, og kvinden, der blev voldtaget, indenfor.

Heidi Carter og Carey Hammond kom begge ud, men da det lignede, at Hammond bar et våben, blev han skudt og dræbt af politiet.

Heidi Carter er anholdt og sigtet for voldtægt, mord og for at være med til at fastholde ofrene.