Det skulle have været begyndelsen på en helt ny tilværelse.

Et afholdt lægepar og deres tre små døtre flyttede i slutningen af august fra Sydafrika til New Zealand, hvor familien skulle arbejde og bo.

Efter at have været i coronakarantæne på et hotel, flyttede familien på fem ind i deres nye hus.

Men blot en uge efter hørte naboerne en aften uhyggelige klageskrig og en kvinde, der græd, rapporterer news.com.au.

As Lauren Dickason appeared in a New Zealand court for the murder of her three children, the family's former nanny said the Pretoria family had no apparent problems. https://t.co/QonpYx5slQ — The Citizen News (@TheCitizen_News) September 18, 2021

Da politiet ankom til huset klokken 22 om aftenen, blev de mødt af et frygteligt syn.

Parrets tre små piger – tvillingerne Maya og Karla på to år og deres storesøster Liane på seks år – var blevet dræbt.

Det var deres far, der fandt de de døde børn, da han kom hjem fra arbejde.

Da det gik op for ham, hvad der var sket, skreg han: »Sker det her virkelig?«

Naboer fortæller også, hvordan de så faren gå rundt bag ved huset, mens han hulkede.

»Vi spurgte ham, om han var OK. Han svarede os ikke, men skreg og græd hysterisk,« fortæller parrets nabo Karen Cowper.

Faren tilkaldte politiet, og de fik børnenes mor indlagt på hospitalet, hvor hun nu er indlagt i en stabil tilstand.

Politiet sigtede hende kort efter for mordet på de tre børn.

Teknikere fotograferet foran familiens hjem i Timaru New Zealand (Foto: AP/Ritzau Scanpix) Vis mere Teknikere fotograferet foran familiens hjem i Timaru New Zealand (Foto: AP/Ritzau Scanpix)

Et kæmpe chok for parrets venner og familie.

»Jeg forstår ikke, hvad der er sket. Hun er læge, og hun var ikke arrogant eller noget i den retning. Hun var meget beskeden. Både hende og hende mand var virkelig rare mennesker,« fortæller morens tidligere kollega og nabo Natasja le Roux til Sunday Times.

Samme nabo fortæller, at parret var meget dedikerede og kærlige forældre, og at de havde kæmpet for at få deres børn.

»De ventede i årevis på de børn, fordi de havde problemer med fertilitet og den slags, så det er virkelig et stort chok.

Også børnenes farmor har svært ved at forstå, hvad der er sket.

»Vi har faktisk ikke forstået det endnu. Vi er i en frygtelig tilstand af chok. Vi er ødelagte,« fortæller hun.

Billeder fra morens nu lukkede Facebook-profil viser, hvordan hun så sent som den 30. august lagde et billede op af sine tvillingepiger, der krammede hver sin bamse og smilede over hele ansigtet, da de ankom til New Zealand.