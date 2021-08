Først blev deres bil fundet efterladt på en parkeringsplads ved nationalparken Sierra National Forest i Californien.

Kort efter gjorde parkbetjente det uhyggelige fund:

Faderen John Gerrish, moderen Ellen Chung og deres kun etårige datter Miju blev alle fundet døde i skovområdet.

Sammen med dem lå også familiens hund, som også var omkommet.

Ligene blev fundet på en vandresti ved Merced-floden, som strømmer fra Sierra Nevada ind i San Joaquin-dalen.

Flere amerikanske medier beskriver tragedien om den lille families skæbne i det centrale Californien – tæt på den kendte Yosemite Nationalpark.

Blandt dem USA Today og ABC News.

Den lille familie var flyttet til det naturskønne område under coronapandemien, fordi ægteparret var begyndt at arbejde hjemmefra.

Derudover elskede de naturen og ønskede at give deres datter en opvækst i rolige og trygge omgivelser.

Men da hushjælpen mandag ankom til deres hjem og opdagede, at de endnu ikke var kommet hjem fra den planlagte endagstur, slog hun alarm.

»Det her er aldrig det resultat, vi ønsker, eller den nyhed, vi ønsker at levere. Mit hjerte er knust på vegne af familien. Vi vil fortsætte med at støtte familien i denne hjerteskærende tid,« udtaler den lokale sheriff Jeremy Briese i en pressemeddelelse, som er delt på Facebook.

Endnu er det en gåde, hvad familien er død af.

Det lokale politi efterforsker sagen sammen med justitsdepartementet i Californien.

Umiddelbart lader det dog ikke til, at de tre har været udsat for noget kriminelt.

Dødsårsagen kan meget vel skulle findes i de særlige omgivelser.

»Årsagen kan være det farlige miljø, hvor familien blev fundet, som kan bestå af giftige alger og farlige gasser fra en nærliggende mine,« lyder det fra politiet.