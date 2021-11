Det koster rigtig mange penge at få en delstat på nakken.

Det kan administrerende direktør, Bobby Kotick, i spilfirmaet Activision Blizzard i den grad skrive under på.

Han har nemlig valgt at tage konsekvenserne af, at delstaten Californien valgte at sagsøge spilgiganten for et skadeligt arbejdsmiljø, der indebar kønsdiskrimination, seksuel chikane og overgreb, skriver CNN.

Han har selv anmodet bestyrelsen om at skære i hans (astronomiske) løn, så han går fra en samlet lønpakke på én milliard kroner, til en årsløn, der lyder på noget mere beskedne 400.000 kroner.

En løn, 'der svarer til den mindste løn, som den californiske lovgivning tillader', som han udtrykker det.

Han har i samme ombæring frabedt sig eventuelle bonusser, og den noget mere humane løn, er noget som han ønsker at tage til takke med, indtil virksomheden får styr på sine problemer.

Problemerne, som han refererer til, tog sit udspring i sommer, hvor den amerikanske delstat valgte at indlede et søgsmål mod spilgiganten, der står bag hit som 'Call of Duty', 'Diablo' og 'World of Warcraft'.

En masse kvinder stod frem med anklager om en kultur, hvor seksuel chikane og diskrimination var en del af hverdagen.

Activision Blizzard er en af verdens største virksomheder inden for spilindustrien.

Det gik fra uønsket seksuel opmærksomhed og berøringer, druklege i arbejdstiden, vittigheder om voldtægter og strukturel forskelsbehandling mellem mænd og kvinder.

Dengang afviste bestyrelsen i spilfirmaet anklagerne, og det fik sidenhen 2.000 ansatte til at underskrive et brev, hvori de fordømte reaktionen på anklagerne.

Sidenhen lagde bestyrelsesmedlemmerne sig fladt ned, og sidenhen har flere chefer meldt deres afgang, ligesom 20 ansatte er blevet fyret for at have medvirket til den skadelige arbejdskultur.

I sidste måned indgik Activision Blizzard et forlig med Equal Employment Opportunity Commission, der havde anklaget firmaet for nedværdigende behandling af kvindelige medarbejder, svarende til cirka 100 millioner kroner.

Men søgsmålet fra delstaten hænger fortsat over hovederne på dem.

Og nu har virksomheden også proklameret, at antallet af kvindelige og nonbinære ansatte skal forøges med 50 procent, ligesom der skal være en nultolerance over for krænkende adfærd.