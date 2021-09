Nogle står med skilte. Andre råber i megafoner: »Hvor er Gabby,« lyder det eksempelvis.

Men de fleste filmer – og deler optagelserne med millioner af andre.

Mystikken omkring 22-årige Gabby Petitos forsvinden optager store dele af USA, og det ses ifølge Newsweek ikke mindst foran det hus, hvor forældrene til den unge kvindes forlovede, Brian Laundrie, bor.

Her har flere såkaldte Tiktokkere nu slået lejr, hvorfra de filmer alt, hvad der sker ved den lille lysegule etplansbolig i Florida-byen North Port. Det vil de gøre »hver dag« til »retfærdigheden er sket fyldest«, som det fremgår af flere videoer på de sociale medie.

'Nerdyaddict' er en af de Tiktokkere, der har slået sig ned ved Laundrie-familiens hus.

De klart mest populære videoer – med flere millioner visninger pr. styk – er dem, der viser, hvad der sker, når politiet dukker op. Og det er sket en del i løbet af de seneste dage.

Ikke mindst efter at politiet søndag fandt et lig, som politiet mener er Gabby Petito. Det blev fundet nær den nationalpark i Wyoming, hvor hun og Brian Laundrie sidst blev set på det roadtrip, de brugte sommeren på.

Indtil 23-årige Brian Laundrie pludselig vendte alene hjem 1. september, indtil Gabby Petitos forældre meldte hende savnet 11. september, indtil Brian Laudrie pludselig igen forsvandt i sidste uge, efter at han havde nægtet at tale med politiet om sin forlovedes forsvinden.

Mandag var politiet så massivt til stede ved Laundrie-familiens hjem.

FBI-agenter har gennemsøgt Laundrie-hjemmet. Foto: Octavio Jones

Her blev flere biler fjernet fra adressen – blandt andet Brian Laundries Ford Mustang – mens FBI-agenter foretog en omfattende gennemsøgning af huset, der varede mange timer. Det kunne man ikke mindst følge via nyhedsmediernes livedækning fra stedet, men altså også på TikTok.

Mandag kom der desuden nye detaljer frem om sagen.

Af politiets ransagningskendelse til Laundrie-hjemmet fremgik det ifølge flere medier, at Gabby Petito 27. august sendte en sms til sin mor, som vakte undren hos modtageren.

'Kan du hjælpe Stan. Jeg bliver ved med at få hans beskeder og missede opkald,' lød det kortfattet.

Medier – og tiktokkere – masstivt til stede foran Laundrie-familiens hus. Foto: Octavio Jones

Ifølge politiets dokumenter fremgår det, at moren på grund af indholdet »var bekymret for, at noget var galt med datteren«, fordi hun aldrig nogensinde før havde kaldt sin bedstefar for hans rigtige navn, Stan.

Det fremgår videre af politidokumenterne, at familien herefter ikke længere kunne få kontakt til Gabby Petito via hendes mobiltelefon. De fik en sidste sms 30. august, men familien mener angiveligt, at hun ikke selv skrev ordene: 'Ingen service ved Yosemite.'

Den 27. august tegner på flere måder til at være en nøgledato i sagen. Det var også heromkring, at parret stoppede med at putte billeder fra turen på sociale medier – det havde de ellers løbende gjort under hashtagget 'Vanlife'.

Den 27. august var også dagen, hvor den hvide varevogn, som Gabby Petito og Brian Laundrie brugte til deres roadtrip, blev spottet ved Bridger-Teton-nationalparken i Wyoming. Det har vlogger-parret Kyle og Jenn Bethune netop fortalt i en YouTube-video.

Politiet har frigivet dette billede af den hvide varevogn, som Gabby Petito og Brian Laundrie brugte til deres roadtrip.

Mellem kl. 18 og 18.30 blev køretøjet fanget af parrets GoPro-kamera, og de bed især mærke i bilen, fordi de selv kommer fra Florida:

»Vi tænkte på at stoppe og sige hej, fordi vi også er fra Florida, men varevognen var helt mørk. Der var ingen dér, så vi besluttede os for at gå videre,« som Jenn Bethune siger i videoen.

»Varevognen så nærmest helt forladt ud. Vi tænkte, at de måske var ude og vandre, eller at de måske slappede af inde i den,« supplerer Kyle Bethune i YouTubevideoen.

Sideløbende med gennemsøgningen af Laundrie-familiens hus har politiet også iværksat en omfattende eftersøgning af Brian Laundrie, selvom han er endnu officielt er mistænkt i sagen.

12. august blev Gabby Petito og Brian Laundrie stoppet af politiet. Billedet her af Gabby Petito er fra politiets såkaldt 'bodycam'. Foto: HANDOUT

I første omgang fokuserede de kræfterne i et nærliggende naturreservat, hvor han angiveligt skulle have meddelt, at han ville tage hen, men også andre steder er der siden blevet ledt.

Indtil videre uden resultat.

Imens venter alle på, at det lig, der søndag blev fundet, efter planen skal obduceres tirsdag.

Og de venter også stadig foran det lille, lysegule hus i North Port.