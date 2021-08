En tragisk ulykke har mandag kostet en 23-årig TikTok-stjerne livet.

Kvinden det drejer sig om er tyrkiske Kubra Dogen, der er kendt fra det sociale medie.

Chokerende videooptagelser viser, hvordan Kubra Dogan styrter gennem et tag i Istanbul. En ulykke, der skete mens hun poserede foran kameraet til TikTok-videoer.

Med på taget var Kubra Dogans kun 16-årige kusine, der også er pigen bag kameraet på den tragiske video.

Ulykken skete, da Kubra Dogan ville fra ét tag til et andet. Foto: Twitter

Sammen var de klatret op på taget, for at få et bedre udsyn over solnedgangen.

Styrtet sker, da Kubra Dogan træder fra ét tag til et andet. Her ryger hun igennem og falder cirka 50 meter ned. Det oplyser flere medier, heriblandt The Sun, U.S, som også er i besiddelse af videoen, hvor hun falder igennem taget.

Familien tilkaldte hjælp med det samme, men hendes liv stod ulykkeligvis ikke til at redde.

Den efterladte familie er knuste og har – ifølge flere medier – planer om at sagsøge den tagkonstruktør, der har bygget taget.

Hendes onkel, Nebi Dogan udtaler: »Det er en stor fejl fra tagkonstruktørens side. I det sekund hun sætter foden på taget, knækker det og hun falder til jorden fra 9.-etage.«

Sagen bliver fortsat efterforsket af politiet.